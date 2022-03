Föltámadott a tenger (1953)

A maga korának igazi szuperprodukciója a Föltámadott a tenger, hatalmas költségvetéssel, statiszták ezreivel, hazai színésznagyságok egész sorával, két és fél órás játékidővel, a története középpontjában a címet is jegyző Petőfivel, valamint Bemmel, és egy fiktív, a népet képviselő kisemberrel. A készítésének ideje, azaz a Rákosi-korszak pedig rajta hagyta a nyomát a filmen is: a sztori nem a szabadságharc végével, hanem a nagyszebeni győzelemmel zárul, hiszen azt már nem lehetett ekkoriban megmutatni, hogy megérkeznek az orosz csapatok leverni a függetlenségükért küzdő magyarok harcát.

A kőszívű ember fiai (1964)

Mindmáig a legismertebb és legnépszerűbb 48-as filmünk (és regényünk) A kőszívű ember fiai: Jókai Mór története klasszikus lett regényben és a mozivásznon is. De hát lehet jobb filmes sztori annál, mint hogy három hatalompárti családban nevelkedett fiútestvér útja hova vezet a szabadságharc kitörésekor, miközben egymást keresztező sorsukat szerető és elveszejtő nőszemélyek, jégmezőn támadó farkasok, párbaj és mártíromság alakítják? Várkonyi Zoltán igazi kosztümös-romantikus kalandfilmet rendezett a regényből, nemzetközi színvonalon.

Szegénylegények (1966)

Jancsó Miklós rendezése nem csak a hazai, de az egyetemes filmtörténetben is kiemelkedő jelentőségű remekmű. A története közvetlenül a szabadságharc leverése után játszódik, a szereplői pedig maguk is a harcok résztvevői, és minden képkockájában ott a szabadság és a szabadság elnyomásának sosem múló tanúsága. Igazi univerzális parabola, a Sáncba zárt betyárok örökérvényű története.

80 huszár (1978)

A szabadságharc kitörésekor a magyar huszárezredek nagy része külhonban állomásozott, a forradalom hírére azonban hazaindultak, megtagadva ezzel a császári hadsereggel szembeni kötelezettségüket, és kockáztatva a dezertálásért járó legsúlyosabb büntetést is. Az 1848-49-es szabadságharcról készült magyar filmek közül Sára Sándor filmje a legdrámaibb, emberközelibb, torokszorítóbb. Miközben még csak nem is a szabadságharcban játszódik, hanem az oda vezető úton: a hőseinek le kell győzniük az üldözőiket, az út veszélyeit és saját magukat is.

A Hídember (2002)

Beremény Géza grandiózus filmje Széchenyi István életének több évtizedét is felöleli, és leginkább azt a folyamatot mutatja be, hogyan lett egy német anyanyelvű, Habsburg-pártinak nevelt könnyelmű fiatal nemesből „A Legnagyobb Magyar". Ennek a történetnek pedig része, sőt meghatározó, tragikus fordulata a szabadságharc is, amelyet Széchenyi nem is igazán így képzelt megvalósítani.

Kincsem (2017)

Igen, tudjuk, hogy a Herendi Gábor rendezte sikerfilm már jóval a szabadságharc után játszódik, de annak eseményei mégis alapvetően meghatározzák a történetét és a karaktereit. Hiszen a film főhőse 1848-49-ben vesztett el mindent, és emiatt lett belőle léha aranyifjú, akinek aztán egy csodaló felbukkanása ad életcélt. És a múlt határozza meg a film szerelmi szálát is, hisz hősünk épp annak az osztrák főnemesnek a lányába bolondul bele, aki a szabadságharc idején elveszejtette az apját.

Guerilla (2019)

Alulnézetből, a bevonult nemzetőrök és korabeli kiskatonák szemszögéből mutatja be a korabeli eseményeket Kárpáti György filmje. A Guerilla történetének idején a megszálló orosz csapatok már bevonultak Magyarországra, és lépésről lépésre, kegyetlenül számolják fel a nemzeti szuverenitásért küzdő megmaradt ellenállást. A film lelkiismeretfurdalástól gyötört főhőse pedig elindul megkeresni a testvérét, aki annak idején helyette vonult be a seregbe.

