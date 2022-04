Német és ír egyszerre, eljátszotta a saját dédapját is, Portugáliában és a sztárszínésznő feleségével, és az autóversenyzés a hobbija. Ezekről, és még sok más érdekességről olvashatsz cikkünkben a 45. születésnapját ünneplő filmsztár, Michael Fassbender kapcsán.

Németországban született, angol az anyanyelve, ír a nemzetisége.A németországi Heidelbergben született 1977. április 2-án. Az édesapja német, az édesanyja ír. Kétéves korában a család átköltözött Írországba, hogy nyugodtabb, vidéki környezetben nevelhessék a gyerekeket.

Tarantino számára jól jött a soknyelvűsége.A nemzetközi ismertséget a Becstelen brigantyk hozta el számára, amiben Quentin Tarantino kihasználta a nyelvi képességeit. Fassbender anyanyelve az angol, de folyékonyan beszél németül is, a filmben pedig olyan angol katonatisztet alakított, aki náci egyenruhát húzva vegyül el kémként a németek között. A sztori szerint a tiszt nehezen rejti el eközben az akcentusát, aminek viszont az ellenkezője igaz Fassbenderre: híres arról a szakmában, hogy mindenféle akcentust mesteri szinten tud elsajátítani.

Eljátszotta a dédapját.Anyai ágon dédunokája Michael Collinsnak, aki az ír függetlenségi mozgalom fő alakjaként az egyik legtöbbet tette az önálló ír állam megalakulásáért a 20. század elején. Az Allegiance című színdarabban pedig, ami Collins és Winston Churchill képzeletbeli találkozásáról szó, Fassbender el is játszotta a színpadon a saját ősét.

Postásként is dolgozott.17 éves kora, egy iskolai színdarabban való szereplése óta tudta, hogy színész akar lenni. De mielőtt eljutott volna arra a szintre, hogy már képes volt a szakmájából meg is élni, mellékállásban dolgozott postásként, fizikai munkásként és piackutatóként is.

57 kilósra fogyott le egy szerepért.Az első jelentős mozifilmes szerepét az Éhség című filmben alakította, egy börtönben éhségsztrájkba kezdő IRA-tagot játszva. A szerepre készülve csak napi 600 kalóriát engedélyezett magának, nagyrészt bogyós gyümölcsök, magok és szardínia formájában, a forgatás idején pedig így mindössze 57 kilós volt.

A kedvenc rendezője az Oscar-gáláig juttatta.Közeli barátja és állandó alkotótársa Steve McQueen rendező, akivel már az Éhséget is közösen készítették, később pedig a Shame – A szégyentelen és a 12 év rabszolgaság című filmekben is együtt dolgoztak. Utóbbi hozta el Fassbender számára az első Oscar-jelölését.

Híressé válva sem váltott lakást.Amikor híres filmsztár lett, és dollármilliós gázsikat kapott egy-egy filmért, akkor sem költözött el abból a szerény lakásból, amiben feltörekvő színészként is lakott. Csak akkor váltott lakhelyet, amikor végül családot alapított.

Portugáliában él a sztárszínésznő feleségével.A Fény az óceán felett című film forgatásán ismerkedett meg Alicia Vikanderrel, aki 2017 óta már a felesége is. A házaspár Portugáliában él, és tavaly született meg az első gyermekük, akit olyannyira igyekeznek óvni a médiától, hogy nem csak a nevét, de még a nemét sem hozták nyilvánosságra.

objektum Az autóversenyzés a hobbija.

Gyerekkora óta rajong az autóversenyekért, főként a Ferrari csapatért, a pilóták közül pedig Ayrton Senna és Michael Schumacher volt a kedvence. Egy ideje maga is versenyez, részt vett például a Le Mans Series versenyen a Proton Competition keretében.

A modern technika nem barátja.Nem kedveli a modern kütyüket a hétköznapokban, a közösségi médiában sem aktív, és hiába játszotta el Steve Jobst is a második Oscar-jelölését érően, saját maga egy olyan régesrégi iPhone-t használ, aminek már rég berepedt a kijelzője.