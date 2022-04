Meghalt Michel Bouquet francia színész. Karrierjét színházakban kezdte, filmekben a '60-as évek végétől szerepelt, a rendezők azonnal megszerették a különleges karakterét. Láthattuk őt A menyasszony feketében volt című filmben, A Mississippi szirénjében és A hűtlen feleségben is. A Hogyan öltem meg az apámat című drámáért és a Mitterrand utolsó napjaiért elnyerte a Césart, a legrangosabb francia filmdíjat. 96 éves korában távozott az élők sorából, halálának okát nem közölték - írja a The New York Times.