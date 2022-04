A fiatal lányok végre igazán jól szórakoztak. Ha arról volt szó, egy éjszaka alatt több férfit is megcsókoltak, megérintették egymást, azonban sosem léptek át egy bizonyos határt. A fiatal lányok "petting partikon" vettek részt, ami igen divatos volt az 1920-as és 1930-as években. Ezek a partik felkavarták a fiatalokat, megbotránkoztatták az idősebbeket, és elindították az erkölcstelen flapper lányok mítoszát.

Az 1920-as évek fiataljai olyan életmódot folytattak, amely néhány évvel korábban még teljesen elképzelhetetlen lett volna. Sötét, hangsúlyos rúzst viseltek, alkoholt ittak, cigarettáztak és bohém életet éltek. A nők rövidre vágatták a hajukat, alakjukat kiemelő ruhákat hordtak, új, divatos szavakat használtak, és több férfival is viszonyt kezdtek, mielőtt megállapodtak volna egynél.

Bár ebben ma már nincs semmi kirívó, akkor nem mindenki helyeselte az újonnan felszabadult nők életvitelét. Sok amerikai számára ezek a petting partik testesítették meg mindazt, ami rossz és gonosz volt a jazzkorszakban. Ezeknek a buliknak sok különböző formája volt, de a célja mindnek ugyanaz: a testi élvezet.

Ezek az összejövetelek sok ember nemtetszését váltották ki, de valójában a petting partik nagyon távol álltak az orgiáktól. Ugyan kísérletezésre bátorította a fiatalokat, de egyértelmű korlátai voltak.

A "petting" rugalmas jelentéssel bírt. Egyesek számára ez egy hosszú csókot jelentett, mások számára akár intenzívebb fizikai érintkezést is. Ezek az összejövetelek valójában arra voltak jók, hogy a fiatalok megismerjék a szexualitásukat anélkül, hogy olyan dolgokat is megtapasztalnának, mint a szüzesség elvesztése, a terhesség vagy a szexuális úton terjedő betegségek.

Ezek a bulik nem feltétlenül voltak tervezettek, az is gyakran előfordult, hogy spontán jött egy táncos eseményen, egy autóban vagy valamilyen félreeső helyen. Az "erkölcstelenségnek" ez az elképesztő térhódítása azonban sokakat felháborított. Az anyák féltették fiaikat a gonosz, romlott lányoktól, de olyan is volt, hogy nők csoportjai és tiszthelyettesek kampányoltak azért, hogy betiltsák ezeket a bulikat. Az 1920-as évek elején pedig még a rendőrségnek is szádékában állt feloszlatni ezeket az eseményeket, és "megtisztítani" a főiskola kampuszokat.

Az ellenzők amiatt zúgolódtak, hogy a flapper lányok nem hajlandók részt venni a hagyományos udvarlási folyamatokban a régóta fennálló társadalmi konvenciókkal szembeni ellenszegülésük miatt.

Az akkori "normális" lányok még ekkor is azzal foglalkoztak, hogy mielőbb férjhez menjenek és gyereket neveljenek, míg a flapper lányok csak jól akarták érezni magukat, amíg lehetett.

Hiába voltak ennyire túldimenzionálva a flapper lányok bulizási szokásai, a valóság mégsem volt olyan botrányos, mint amilyennek látszott, és amilyennek beállították. Bár a flapper lányok hírnevén sokat rontott a petting, de a gyakorlatban a hagyományos értékek ugyanúgy megmaradtak az ő köreikben is, mint például a házasság előtti szex kerülése. Egy nő hírnevét még ebben a korszakban is - és még sokáig - helyrehozhatatlanul tönkretehette egy válás, egy törvénytelen gyermek. Ezek az összejövetelek mégis sokat lendítettek azon, hogy nyissanak egy szabadabb világ felé úgy, hogy közben megóvták magukat a szex esetleges következményeitől.

Végül ezeknek a buliknak is vége szakadt. Csökkenő népszerűségük valószínűleg arra vezethető vissza, hogy azok, akik részt vettek ezeken a partikon, megházasodtak, így pedig már nem volt rá szükségük. Másrészt viszont nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy az akkor romlottnak számító szexuális megnyilvánulásokat általánosabbá tegyék. Tehát nem azért értek véget ezek a bulik, mert már nem voltak szórakoztatóak, hanem azért, mert már nem volt rájuk szükség.