Az elmúlt években találkoztunk már olyanokkal, akik szerint a Föld lapos, vagy hogy a gyíkemberek át akarják venni a hatalmat az emberiség felett. Több világsztárról terjednek olyan pletykák, hogy meghaltak, és egy hasonmás lépett a helyükre. Emellett számtalan "megdönthetetlen" bizonyíték került elő arról, hogy a holdraszállás kamu volt, és sem a Balaton, sem Finnország, de még csak madarak sem léteznek.

Az összeesküvés-elmélet hívők pedig az internetnek hála elképesztően el vannak kényeztetve. Mivel korábban még sosem látott információmennyiség áll rendelkezésünkre, mindenki megtalálhatja a számára legszimpatikusabb teóriákat, és boldogan elküldhet mindenkit,, aki valamely másikban hisz. Hiszen ma már az"alaptudás" része, hogy nem a Titanic süllyedt el, és fix, hogy az 5G okozza a koronavírust. Most azonban a Titanic elsüllyedése körüli pletykákat fogjuk alaposabban megvizsgálni.

Néhány héttel ezelőtt volt a Titanic elsüllyedésének 110. évfordulója. Az erről megemlékező cikkek alá pedig tömegével érkeztek azok a kommentek, amelyek szerint nem is a Titanic süllyedt el, és hazugság az egész, csak egy kicsit jobban utána kellene olvasni.

A teória nem újkeletű. Valóban, sokan még a mai napig is úgy vélik, hogy 110 évvel ezelőtt a tragédia előtt valahogy sikerült teljesen feltűnésmentesen kicserélni a hajókat gyártó cégnek a Titanicot és az Olympic hajót egymással. Mégpedig azért, mert így akartak biztosítási csalást véghez vinni. A csalás azonban rosszul sült el, és 1500 ember vesztette életét.

Tény, hogy még 1911 szeptemberében az Angliából New Yorkba tartó Olympic megsérült, ezért vissza kellett térnie a belfasti hajógyárba, hogy megjavítsák. Miután ez megtörtént, a hajó ismét útnak indult, de néhány héttel a Titanic tragédiája előtt ismét vissza kellett térnie Belfastba, további javítások miatt.

A lényeg pedig itt kezdődik. A teória szerint a hajó sérülései felértek egy gazdasági csőddel, és a biztosítás nem is fedezte a javítást, ráadásul az így a javítókikötőben ragadt Olympic méginkább vitte a pénzt, ahelyett, hogy hozta volna. Ekkor jött az az ötlet - az összeesküvés-elmélet hívők szerint - hogy titokban kicserélik a Titanicra, majd elsüllyesztik, hogy megszerezhessék a biztosítási pénzt.

A teória szerint a tervben az nem szerepelt, hogy ennyi embert megölnek a baleset közben. Eredetileg úgy gondolták, hogy a már eleve sérült hajót (ami bár a Titanic nevét viselte, de az Olympic volt) lassan süllyesztik el, és eközben lett volna idő arra, hogy mindenki kimenekítsenek a hajóról. Egy dologgal azonban nem számoltak: a jégheggyel.

Egyébként létezik egy olyan teória is, hogy a jéghegy valójában nem is jéghegy volt, hanem egy előre odarendelt, elsötétített mentőhajó - de ezt most inkább hagyjuk is.

A történet elég ingatag lábakon áll, már csak azért is, mert az új, addig még nem leharcolt Titanic biztosítása sem lett volna elég a már sokat megélt Olympic veszteségének fedezésére. Emellett azonban, ha alaposabban összehasonlítjuk egymással a két hajót, látható, hogy bár valóban hasonlítanak egymásra, mégis jól látható különbségek vannak köztük. Például míg az Olympicon 14 felső ablak volt, a Titanicon már 16. A Titanic és az Olympic kávéháza pedig nem is különbözhetett volna jobban egymástól, hiszen az Olympic tervezési problémáiból adódóan a Titanicon már kijavították ezeket a hibákat.

Az elméletet pedig tovább gyengíti, hogy az elsüllyedt hajóból kiemelt egyik alkatrészen a 401-es gyártási szám szerepelt, de ha az Olympic süllyedt volna el, akkor ennek a számnak 400-nak kellett volna lennie. Cserébe viszont a később bontásra ítélt Olympic alkatrészein már a 400-as szám szerepelt.

Ez pedig mind azt jelenti, hogy csupán egy névtáblacserével senkit nem lehetett volna becsapni, hogy valójában melyik hajó melyik.