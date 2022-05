A gyermekkor életünk legvarázslatosabb és legboldogabb időszaka. Felhőtlenül játszadozhattunk, és önfeledten tudtunk örülni a legapróbb dolgoknak is a világon. A napsütés, egy pillangó vagy egy kiskutya is mosolyt csalt az arcunkra, és élveztük, hogy mezitláb szaladhattunk a füvön és kézzel túrhattuk a földet a kertben. Egy gyermek első pár éve azonban nemcsak a csöppség, hanem a szülők számára is emlékezetes.

Ezt a hamar elillanó időszakot konzerválta fotói segítségével Meg Loeks, aki saját családját használta modellnek a képeihez. A fotóira jól esik ránézni, gyönyörűek a színek ,és olyan idilli békesség, nyugalom és szeretet sugárzik mindegyikről, amelyet mi is szeretnénk megadni saját gyermekeinknek.

Loeks fotóiból összeállítottunk egy galériát, amelyet a lenti képre kattintva tudtok megnézni.

GALÉRIA

Ha kisbabát szeretnél, ezekre figyelj! Összegyűjtöttük a leghasznosabb tanácsokat, praktikákat.