Különleges keresztneve egy romantikus regényből jön

Wentworth Earl Miller III néven született, ugyanis már az édesapja és a nagyapja is ugyanerre a névre hallgatott. Ritka keresztnevük pedig a dédnagymamának köszönhető, akinek a Meggyőző érvek című Jane Austen-regény egyik szereplője, Wentworth kapitány volt a kedvence.

Sok országhoz és nemzetiséghez kötik a gyökerei

Angliában született amerikai szülők gyerekeként, de már gyerekkorában visszaköltöztek az Egyesült Államokba, ott nőtt fel, és noha rendelkezik brit és amerikai állampolgársággal is, egyértelműen amerikainak vallja magát. Az édesapja fekete, az édesanyja fehér, előbbi jamaikai és afrikai gyökerekkel, utóbbi holland, francia, svéd, osztrák, libanoni és ruszin ősökkel is rendelkezik.

Mintadiákként az irodalom érdekelte

Az iskolai tanulmányai során végig kitűnő tanuló volt, a neves Princeton egyetemen pedig angol irodalomból szerzett diplomát. A gimnáziumban és az egyetemen is dolgozott az iskolai újság számára, sőt képregényeket is rajzolt bele.

Az énekléssel szeretett bele a színpadba

A Princeton egyetemen lett tagja a Tigertones nevű a cappella énekcsapatnak, ahol kiválóan tudta kamatoztatni a baritonját. Éneklés közben, a színpadon állva ébredt rá, hogy mennyire szeret szerepelni, és ez irányította a színészmesterség felé.

Fiatal Anthony Hopkinsként köszöntött rá a siker

Miután kisebb szerepeket már játszott olyan tévésorozatokban, mint a Buffy, a vámpírok réme, vagy a Vészhelyzet, a közönség és a szakma úgy igazán a Szégyenfolt című filmben figyelt fel rá, ahol Anthony Hopkins karakterének fiatal énjét alakította.

A szökés tetkóit tortúra volt felvarázsolni rá

Világsztárrá A szökés című sorozat tette, amiben az igazságtalanul elítélt testvérét a börtönből kihozni próbáló főhőst alakította. Karakterének pedig az egész teste tele volt tetoválva (épp a szökés céljait elősegítendő), ezeket a tetoválásokat a forgatáson négy órányi munkával kellett minden alkalommal megrajzolnia a sminkes csapatnak.

Kétszer volt Mariah Carey szerelme

Az énekesnő két klipjében (It's Like That, We Belong Together) is szerepelt, mindkétszer Mariah Carey szerelmét alakítva. A klipeket ugyanaz a híres filmrendező, Brett Ratner készítette, aki A szökés első epizódját is.

Nem egy bulizós alkat

Magát kimondottan visszahúzódó típusnak vallja, aki szabadidejében is inkább csendes tevékenységekkel foglalja el magát, mint az olvasás, szunyókálás, úszás, múzeumokba, esetleg étterembe járás. Az otthoni tevékenységei pedig semmiképp sem állatok részvételével történnek, ugyanis allergiás a kutya- és a macskaszőrre is.

Nemcsak színészként, de forgatókönyvíróként is tevékenykedik

Az egyik legjelentősebb kortárs filmrendező, a koreai Park Chan-wook hollywoodi sztárokkal készült 2013-as filmje, a Vonzások forgatókönyvét Miller írta, először álnéven – nem akarta, hogy a színészi hírneve befolyásolja az írásműve megítélését. Azóta egy másik mozifilm, a 2016-os Elzárva a világ elől című horror forgatókönyve is az ő nevéhez fűződik.

