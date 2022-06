A napokban tartották a Jurassic World: Világuralom díszbemutatóját, ám a vörös szőnyeges bevonulás nem sikerült túl csillogóra. Nemcsak az igazán nagy sztárok, hanem a lenyűgöző estélyik is hiányoztak.

Sok millió gyereknek jelentett egykor örökre szóló filmes élményt a Jurassic Park-sorozat. A Steven Spielberg rendezte első rész 1993-ban került a mozikba, a folytatásra viszont négy évet kellett várni. Az elveszett világ nem tudta megismételni a kezdeti sikereket, de sokkal jobban szerepelt, mint a harmadik epizód, amely újabb négy évvel később, 2001-ben került a mozikba.

A nagy sikerű filmsorozatot közel tizenöt évvel később, 2015-ben leporolták és elkészítették a folytatását. A Jurassic World pedig tarolt a mozipénztáraknál, így nem volt kérdés, hogy újabb filmek követik majd a felélesztett szériát. Habár a nézők imádták a 2018-as Bukott birodalmat is, a kritika nem lelkesedett érte. A stúdiót azonban nem zavarták a negatív hangok és az 1,3 milliárdos bevétel elég ok volt arra, hogy biztosan elkészüljön a hatodik film is.

A Jurassic World-trilógia záró szegmense, a Világuralom most kerül a mozikba, és a kritika még rosszabb véleménnyel van róla, mint az előző filmekről együttvéve. Ezt mintha megérezték volna a sztárok is, akik végigvonultak a film bemutatóján. A "vörös szőnyegen" ugyanis alig látni igazán ismert arcot, és a premier a furcsa szettek és az egyik tévésztár, Chanel West Coast terhespocakja miatt lesz emlékezetes.

