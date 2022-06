Az Anna and the Barbies hatalmas futurisztikus koncerttel készül június 21-én, kedden a Müpa nagytermében. A zenekar már hetek óta próbál a különleges előadásra, amelyen elképesztő színpadi látvány tárul majd a nézők elé. Mindezt különleges sminkekkel és fantasztikus szóló táncosokkal egészítik ki, a színpadon lesz a Frenák társulat néhány tagja, de ott lesz Váradi Martina is, akit a Dancing with the Starsból is ismerhet a közönség. Az eddigi repertoárból, és az új albumról egyaránt hallhatóak lesznek majd dalok, minden eddigitől eltérő, rendhagyó módon átdolgozott verzióban.

Íme, egy kis ízelítő a próbából: