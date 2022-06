Ő az első angol herceg, aki kórházban született.

Noha mindenki csak a keresztnevén ismeri, de van neki egy szép hosszú hivatalos neve is: William Arthur Philip Louis Mountbatten-Windsorként született 1982. június 21-én egy londoni kórházban. Ő az első angol herceg a történelemben, aki kórházban jött világra, mert korábban mindig az orvosi személyzet jött házhoz.

Jó eséllyel V. Vilmos lesz belőle.

Születése óta folyamatosan ő a második a trónöröklési rangsorban az édesapja, Károly herceg után. Amennyiben a jelenleg 73 éves Károly megörökli a trónt II. Erzsébet királynőtől, Vilmosból walesi herceg és hivatalosan is trónörökös lesz. Ha pedig trónra lép, V. Vilmos királyként uralkodhat, hiszen ezen a néven már volt négy elődje.

Sosem utazik egy repülőn az apjával.

Nem is utazhat, mert a királyi család szabályzata ezt tiltja. Egy repülőgépbaleset ugyanis ez esetben egyszerre ölhetne még két leendő királyt, és ennek nem szabad megtörténnie.

Van egy maradandó sebhelye.

Kilencévesen meg kellett műteni, mert koponyatörést szenvedett, amikor egy diáktársa egy golfütővel hadonászva véletlenül eltalálta. (Nem lettünk volna a kissrác szüleinek helyében...) A sérülésnek egy maradandó sebhely lett az eredménye a homlokán, ami a bőre állapotától függően hol jobban látszik, hol alig – az előbbi esetekben szinte világít, ezért is nevezte el Vilmos „Harry Potter-sebhelynek".

A vízilabda a sportja.

Angol sráctól nem meglepő módon imádja a focit, a kedvenc csapata az Aston Villa. A családi hagyományokhoz hűen a lovaspóló is jól megy neki, de az igazi sportja a vízilabda. Az egyetemen ő volt a vízilabdacsapat kapitánya, és az összegyetemi válogatottba is bekerült.

Vécét pucolt és dj-zett is Chilében.

A középiskola és az egyetem között egy év szünetet tartott, ezalatt pedig különböző jótékonysági szervezeteknél dolgozott, többek között Afrikában és Chilében is. Utóbbi helyen hátrányos helyzetű gyerekeknek tanított angolt, miközben a többi önkéntessel lakott együtt, és ugyanúgy részt vállalt a közös feladatokból, mint ők, beleértve a vécépucolást is. A chilei tartózkodás idején egy helyi rádióadó vendégeként dj-ként is közreműködött.

Közreműködött egy nagyszabású drogfogásban.

Szintén a családi hagyományokat követve részt vett katonai kiképzésben, a királyi légierőnél és haditengerészetnél is. Utóbbinál szolgálva a hajójukat egy drogcsempész motorcsónak elfogásához is riasztották, amiről aztán 900 kg kokain került elő.

Távoli rokonát vette el feleségül

Catherine Middleton kezét Afrikában, a Kenya-hegyen kérte meg az édesanyja, Diana hercegnő gyűrűjével. A felesége egyben a távoli rokona is, mivel ők ketten tizenötödrangú unokatestvérek.

Valójában szemüveges.

Gyenge a látása, és vezetéshez vagy motorozáshoz (ami az egyik kedvenc hobbija) például kötelező szemüveget hordania. A nyilvános eseményeken azonban sosem veszi fel a szemüvegét.

A környezetvédelem a szívügye.

Földrajzból diplomázott, és mindig is szívügyének tekintette a természet megóvását. 2020-ban egy díjat is alapított 50 millió fontnyi felajánlással, aminek célja a környezetvédelmi találmányok támogatása. A díj kapcsán hatrészes tévés minisorozatot is készített Sir David Attenborough-val, amelyet 2021-ben mutattak be.