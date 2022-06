Június 23-tól látható a hazai mozikban az Elvis című színpompás zenés film, ami a rockandroll királyának életét új szemszögből meséli el Tom Hanks közreműködésével. De milyen mozifilmek mutatták be eddig Elvis életét, karrierjét és legendáját a legkülönlegesebb módon? Listára gyűjtöttük ezeket.

Elvis (1979)

A legendás énekes halála után alig két évvel már be is mutatták az első róla szóló életrajzi játékfilmet, méghozzá két olyan alkotó első közös együttműködéseként, akik később legendás filmek sorát készítették el együtt. John Carpenter rendező és a filmsztár Kurt Russell A dolog, a Menekülés New Yorkból, a Nagy zűr kis Kínában és társaik előtt ezzel a Király fiatal éveire koncentráló alkotással hívták fel magukra a figyelmet.

Mystery Train (1989)

Elvis szelleme a szó szoros és átvitt értelmében is az egyik legfontosabb szereplője a Mystery Trainnek, aminek a címe is az ő egyik dalából jön. Az amerikai függetlenfilm tán leghíresebb rendezője, Jim Jarmusch alkotásában három történet keresztezi egymást egy külvárosi hotelben egyetlen éjszakán, és mindegyik kötődik valahogyan Elvishez, a legendájához, vagy akár a kísértetéhez.

Tiszta románc (1993)

Sorsüldözött szerelmesek menekülnek Quentin Tarantino egyik első forgatókönyvében, amiből Tony Scott rendezett emlékezetes kultfilmet. A főszereplő számára szellemként rendszeresen megjelenő Elvis meglehetősen rossz tanácsokat ad a magányos moziőrült srácnak, miután az beleszeret egy elbűvölő call-girlbe, így menekülés következik a világ elől – az út végén pedig egy Elvis nevű közös gyerek.

Forrest Gump (1994)

Az együgyű, de nagyszívű Forrest Gump történetén keresztül nemcsak az élet szépségeire, a szeretet fontosságára és a doboz bonbonra hívta fel a figyelmet Robert Zemeckis, de görbe tükröt tartott a 20. század második felének amerikai történelme és mítoszai elé is. Ezen mítoszok egyik legnagyobbja pedig maga Elvis, aki ebben a verzióban a járógépes kölyök Forrest mozgásáról lesi el a híres váló tánclépéseit.

Milliókért a pokolba (2001)

Ha Elvis Presley törvénytelen fia vagy, és a nemzetközi Elvis-találkozó napjaiban akarsz végrehajtani egy Las Vegas-i kaszinórablást, mi a legjobb módszer? Természetesen Elvisnek öltözni! A nagy balhét kitaláló, majd a többieket átverő pszichopata főgengszter (Kevin Costner) így Elvisként menekül, és Elvisként üldözi őt Kurt Russell, akinek a karrierje újra és újra összefonódott a Királlyal.

Elvis & Nixon – Amink csak volt (2016)

Ami a tény: 1970 decemberében Elvis Presley, a kor legnagyobb világsztárja és Richard Nixon, a kor leghatalmasabb embere váratlanul találkoztak a Fehér Házban, erről pedig egy fénykép is készült. Hogy az énekes és az amerikai elnök miről beszéltek, és mi vezetett a találkához, arról rengeteg legenda született, ebben a parádés humorú szatírában pedig az egyik lehetséges megfejtést láthatjuk Michael Shannon és Kevin Spacey közreműködésével.



Elvis (2022)

Az Elvisről készült legfrissebb filmet június 23-tól vetítik a hazai mozik. A kortárs mozi egyik legeredetibb, sajátosan színes stílusú alkotója, Baz Luhrmann (Rómeó és Júlia, a Moulin Rouge, A nagy Gatsby) rendezése különleges nézőpontot választott a rockandroll valaha volt legnagyobb csillagának történetéhez: Elvis hírhedt menedzserének (Tom Hanks) alakja felől meséli el az életét és karrierjét.