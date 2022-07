Egy svéd színésznő után kapta a nevét

A Liv keresztnevet az édesanyja választotta neki, amikor meglátta a korszak híres európai színésznőjét, Liv Ullmannt a TV Guide tévéújság 1977. március 5-i kiadásának címlapján.

Részben afrikai származású

Nyolcadrészben olasz, nyolcadrészben lengyel származású, de akadnak németek, angolok, walesiek, skótok és írek is a felmenői között. Egy családfakutató tévéműsorban való részvétele során pedig az derült ki, hogy az egyik ük-ük-ükapja, Robert J. Elliott fele részben afroamerikai volt.

Évekig mást hitt az apjának

A születése idején az édesanyja, Bebe Buell énekesnő-modell a rockzenész Todd Rundgrennel élt együtt, de közben rövid életű szerelmi viszonyt is folytatott az Aerosmith-énekes Steven Tylerrel. Liv az utóbbitól fogant, viszont az édesanyja mindenkinek azt mondta, hogy az előbbi az apja – már csak azért is, mert ekkoriban Steven Tyler elég durva drogproblémákkal küzdött. Emiatt a megszülető kislányt Liv Rundgrennek anyakönyvezték, és ez így is maradt egészen 1988-ig, amikor Liv találkozott Steven Tyler másik lányával, és feltűnt neki a kettejük közti hasonlóság. Amikor aztán az igazság kiderültével felvette a Tyler vezetéknevet, megtartotta mellette a Rundgrent is, és máig a nevelőapját tartja az „igazi lelki apjának".

Nem az apja miatt válogatták be az Aerosmith videoklipjébe

Már 14 évesen elkezdett modellkedni és reklámokban szerepelni, de igazán ismertté az Aerosmith együttes Crazy című videoklipje tette. Amibe annak révén került be, hogy a rendező látta korábban egy reklámban, és közben fogalma sem volt róla, hogy ő a frontember lánya.

Neurológiai rendellenességgel küzd

Már gyerekkorában ADHD-t, azaz figyelemhiányos hiperaktivitás-zavart diagnosztizáltak nála, emiatt az iskolai tanulmányai során sem teljesített túl jól. A színészetet sem tanulta sehol, a sorban érkező szerepei során sajátította el a szakmát.

Toszkánában lett világhírű

A mozivásznon a híres olasz rendező, Bernardo Bertolucci Lopott szépség című filmjével futott be igazán, amiben egy toszkániai utazás során titkokra és erotikus kalandokra lelő amerikai diáklányt játszott, elvarázsolva ezzel az egész világot.

Hiába énekelt és tanult meg vívni A Gyűrűk Ura kedvéért

Karrierje egyik leghíresebb szerepét a tündelány Arwen karaktere jelentette A Gyűrűk Ura-trilógiában. A szerep kedvéért megtanult vívni is, de végül az ilyesfajta harcjeleneteit kivágták a filmből. Ugyanígy kimaradt a végső változatból az a dal is, amit ő énekelt fel, de ezt legalább később a házimozis kiadás extrái között megismerhette a közönség.

Zenésztől és sportmenedzsertől születtek a gyermekei

Hat éven át volt a zenész Royston Langdon felesége, a házasságból egy gyerek született. 2014 óta a sportmenedzser Dave Gardner a párja, és két gyerekük van, akik közül az egyiknek Gardner közeli barátja és ügyfele, David Beckham a keresztapja.

Kedvenc filmje alapján nevezte el a gyerekeit

A kedvenc mozija a Veszett a világ című David Lynch-film, és a főszereplő őrült szerelmespár után adta két gyerekének a Sailor és a Lula neveket.

Nem ambicionálja már annyira a színészi karriert

Az utóbbi években jóval kevesebb szerepet vállal, mint a karrierje csúcsán, azokat is jellemzően inkább tévésorozatokban. Utoljára 2020-ban szerepelt a 911 – Texas című szériában, és jelenleg előkészületben sincs új filmje.