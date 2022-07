Péterfy Bori nemcsak énekes, hanem színésznő is, aki tévésorozatban és filmben is megmutatta már tehetségét. Most azonban énekesi karrierjének egyik nagy állomásához érkezett, ugyanis július 28-án ünnepli zenekarának születésnapját. A Péterfy Bori & Love Band most másfél évtizedes pályafutásuk megünneplésére készül a Budapest Parkban.