A magyar határtól 50 kilométerre született.

Egy Thal nevű kis osztrák faluban született 1947. július 30-án, ami Graz mellett, a magyar határtól mintegy 50 kilométernyire található. A születésekor pedig nemcsak az Arnold keresztnevet kapta meg, hanem van neki egy másik is: Alois.

A szülei melegnek hitték.

Kamaszkorában kezdett el megszállottan érdeklődni a testépítés iránt, a szobája falára pedig ennek megfelelően csupa beolajozott testű, izmos férfi képét rakta ki. A szülei ebből arra következtettek, hogy biztos meleg, és a kor elmaradott hiedelmeinek szellemében még egy orvost is megkértek, hogy segítsen „meggyógyítani".

Ő tette népszerűvé a gyúrást.

Az 1970-es évekig a testépítés csupán egy nagyon kicsi szubkultúra sportjának számított. Arnold Schwarzenegger színre lépésével viszont mindez megváltozott: nemcsak minden idők legsikeresebb testépítője lett az 5 Mr. Universe és 7 Mr. Olympia címével, de sportikonná válva világszerte divatossá tette a gyúrást: miatta kezdtek el szélesebb tömegek edzőtermekbe járni.

Képtelen szabadulni az akcentusától.

A magyar nézők a remek szinkronoknak köszönhetően nem igazán szembesültek a filmjei ezen vonatkozásával, de az a helyzet, hogy Schwarzenegger a mai napig egy rendkívül vaskos osztrák akcentussal beszéli az angol nyelvet. Mozis karrierje első filmjében, a Herkules New Yorkban esetében konkrétan szinkronizálták őt egy másik színésszel angolra, mert a producerek féltek tőle, hogy komikus hatást kelt a beszédmódja. Idővel viszont ez a védjegyévé vált, és ma már megszabadulni sem próbál tőle.

A Terminátorban eredetileg nem a robotot játszotta volna.

James Cameron rendező a pozitív hős szerepére, a jövőből az emberiséget megmenteni visszatérő Kyle Reese megformálására kérte fel Schwarzeneggert, aki azonban inkább a főgonoszt, a szöveggel is alig rendelkező gyilkos robotot akarta eljátszani. Cameron belement a cserébe, ami óriási sikert aratott, a második részben pedig már a gyilkos robotból lett a pozitív hős.

Amerikai leghíresebb politikuscsaládjából nősült.

A legenda szerint már gyerekkorában elhatározta, hogy Amerikában fog élni, színész lesz belőle, és Kennedy-lányt vesz feleségül. Mindhárom összejött neki: 1986-ban házasodott össze Maria Shriverrel, aki az unokahúga többek között John Fitzgerald, Robert és Ted Kennedynek. A házasságukból 4 gyerek született, és 2011-ben ért véget, noha a válást hivatalosan csak 2021-ben mondták ki.

A házvezetőnőjükkel csalta a feleségét.

2011-ben robbant ki az a szexbotrány, ami véget vetett Schwarzenegger házasságának és politikusi pályájának is. Nemcsak az derült ki, hogy a családjuk latin-amerikai házvezetőnőjével hosszú évekkel korábban viszonya volt, de az is, hogy ő a kisfiának az apja is. A fiú ráadásul néhány nap híján ugyanakkor született meg, mint a Schwarzenegger család negyedik gyermeke, így évekig szinte együtt is nevelkedtek.

A gyerekei is követték őt a szórakoztatóiparba.

Katherine Schwarzeneggerből írónő lett, és Chris Pratt hollywoodi sztár felesége. Patrick Schwarzeneggert színészként láthattuk olyan produkciókban, mint az Éjjeli napfény, vagy az Utolsó lépcsőfok. De még Arnie törvénytelen gyermeke, Joseph Baena is színész pályára lépett, és épp most várnak bemutatásra az első filmjei.

Kampány idején nem vetíthették a filmjeit.

2003-ban lépett politikai pályára, megnyerve a kaliforniai kormányzóválasztást. A választási kampány idején a törvények értelmében nem vetíthették Kalifornia állam területén a filmjeit, mert ezzel jogosulatlan előnyt szerzett volna a vetélytársaival szemben. Schwarzenegger végül nyolc éven át szolgált kormányzóként, és a környezetvédelmet prioritásként kezelve ő indította be az állami napelem-programot, ami igazi sikertörténetnek bizonyult.

Miatta láthatsz katonai járművet városi utakon.

Némileg ellentmond a környezetvédelmi törekvéseinek, hogy ő hozta divatba az óriási Humvee terepjárókat. A korábban csak a hadseregnek, katonai célokra készített szállítójárműből ő birtokolt először privát használatra is egy darabot, és ettől ez a kocsi olyan népszerűvé vált, hogy óriási üzlet lett a szériagyártásából is.