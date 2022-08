Márciusban mutatták be az olasz mozik a Különben dühbe jövünk (Altrimenti ci arrabbiamo) című, idehaza sokak által imádott 1974-es film újraforgatott változatát. Az olasz lapértesülések szerint nemcsak a kritikai, de a közönségsiker is elmaradt, hamarosan pedig mi is meggyőződhetünk arról, valóban rosszul sikerült-e a film úgymond remake-je.

A Különben dühbe jövünk 2022-es verzióját ugyanis a Netflix teszi elérhetővé hazánkban augusztus 24-től.

A történet hasonló lesz, mint az eredeti változatban. A két főhős ezúttal egy elhidegült testvérpár lesz, de most is fontos szerepet kap az autóversenyzés és a legendás Buggy autó. A testvérpárt Edoardo Pesce és Alessandro Roja alakítják, azaz ők veszik át Bud Spencer és Terence Hill ikonikussá vált szerepeit. A duó a helyi maffiával lesz kénytelen összecsapni és megpróbálják úgy osztogatni a pofonokat, ahogy elődeik tették – írja az IGN.