Félig kubai

1972. augusztus 30-án a kaliforniai San Diegóban született. Az édesapja kubai, akinek az ősei még Spanyolországból vándoroltak ki a tengerentúlra. Anyai ágon németek és britek az ősei. A színésznő elmondása szerint a családjuk „szegény, de boldog" volt, például üres üdítősdobozokat gyűjtöttek közösen, mert számított az a 20 dollár, amiért vissza lehetett váltani őket.

16 évesen lelépett otthonról

A tinédzser Diazt felfedezte egy modellügynökség, és a szülei engedélyével már 16 éves korától kezdve rengeteget élt külföldön a karrierje miatt. Többek között Japánban, Ausztráliában, Mexikóban, Marokkóban és Párizsban is lakott a következő 5 évben.

Színészi tapasztalat nélkül lett belőle filmsztár

Mindenféle előzetes színészi tapasztalat vagy képzettség nélkül jelentkezett A maszk szereplőválogatására, és legnagyobb megdöbbenésére meg is kapta a női főszerepet Jim Carrey oldalán, ami egy csapásra sztárrá tette.

Rekordokat tart a gázsijaival

Ő lett a második olyan színésznő (Julia Roberts után), aki átlépte a 20 millió dolláros álomhatárt egy filmes gázsival – ez 2003-ban történt meg, a Charlie angyalai: Teljes gázzal esetében. 2013-ban pedig ő lett Hollywoodban az a színésznő, aki a valaha volt legnagyobb összeget kapta 40 éves kora felett egy filmért.

Megműttette az orrát

De nem azért, ami miatt Hollywoodban a legtöbben szokták: esetében helyreállító műtétről volt szó, amit az tett szükségessé, hogy korábban már négyszer is eltörött az orra, így némileg eldeformálódott az eredeti állapotához képest.

Két hét jegyesség után ment férjhez

Nem sokat várt a házasodással azután, hogy megismerte Benji Maddent, aki a Good Charlotte nevű rockbanda gitárosa. A kapcsolatuk nyolcadik hónapjában eljegyezték egymást, majd két héttel később már össze is házasodtak, a frigy pedig azóta, immár a hetedik éve tart.

47 évesen lett anya

2019 december 30-án született meg a kislánya, aki a Raddix Chloe Wildflower Madden nevet kapta.

Ereklyét visz haza minden forgatásról

Minden filmjének forgatásáról hazavisz a végén egy emléket, méghozzá a filmbeli karaktere által viselt cipők közül egy párat.

Könyvszerzőként is sikeres

Az utóbbi években leginkább egészségügyekkel és testtudatossággal foglalkozik. Írt két sikerkönyvet (The Body Book, The Longevity Book) is a témában, egészségügyi és biotech startupokba szállt be befektetőként, sőt még egy biobor márkát is indított.

Nyolc éve nem láthattad filmben

2014-ben szerepelt utoljára mozifilmben, azután szünetet tartott, majd 2017-ben bejelentette, hogy visszavonul a színészi szakmától, és az anyaságra koncentrál. Szerencsére a döntése nem bizonyult véglegesnek, mert a hírek szerint szerepelni fog a Netflixre érkező Back in Action című akcióvígjátékban.