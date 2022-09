Tízévesen változtatott nevet.

Nigel John Dermot Neill az eredeti neve. Az általános iskolában, tízévesen kezdte magát inkább Sam-nek nevezni, mert abban az új környezetben, ahova akkor költöztek a családjával, a Nigel keresztnév túlságosan fellengzősnek és előkelőnek hangzott, ő pedig inkább el akart vegyülni a diáktársai között.

Észak-Írországból lett új-zélandi.

Noha manapság mindenki úgy ismeri, mint Új-Zéland büszkeségét, és a valaha volt egyik leghíresebb új-zélandi sztárt, Sam Neill valójában nem ott született. Észak-Írországban jött a világra egy angol anya és egy új-zélandi apa gyermekeként. Az édesapja hivatásos katona volt, aki a szolgálata révén került Észak-Írországba, noha maga is rendelkezdett ír gyökerekkel. Sam Neill hétéves korában költözött a család Új-Zélandra, így ott nőtt fel, és azt tartja a hazájának.

Dadogós kisgyerekből vált színésszé.

Fiatalkorában a dadogás komoly problémát jelentett számára, és nemcsak önmaga kifejezésében, de lelkileg is: a társas helyzetekben mindig inkább abban reménykedett, hogy senki nem fog szólni hozzá. Végül kinőtte ezt a problémát, de saját bevallása szerint nagyon halványan máig lehet érezni a beszédén, és nem mellesleg a saját gyötrelmes élményei miatt komoly támogatója az olyan alapítványoknak, akik dadogó gyerekeken segítenek.

A kamera másik oldalán kezdte a karrierjét.

Eleinte nem is gondolkozott komolyabban a színészi pályán. Miután angol irodalomból lediplomázott, évekig dokumentumfilmeket készített az ausztrál televíziós számára rendezőként, sőt időnként vágóként és dramaturgként is.

Kétszer is versenyben volt James Bond szerepéért.

Két korszakban is komoly esélyesnek számított arra, hogy ő legyen a következő James Bond. Roger Moore után azonban Timothy Daltonra, Dalton után pedig Pierce Brosnanra esett végül a választás helyette. De Indiana Jones szerepére is megnézte őt Spielberg, és ugyan nem őt választotta, de megjegyezte magának, ami később fontos fejleményt hozott Neill karrierjében.

A legismertebb szerepénél rá várt az egész stáb.

Steven Spielberg annyira őt akarta a Jurassic Park tudós paleontológusának szerepére, hogy még várni is hajlandó volt rá. Az egész forgatást elhalasztotta néhány héttel, hogy Neill előző filmje, a Családi fényképek munkálatai befejeződjenek addigra. Neill számára így is csak két nap pihenő jutott a két megterhelő, több hónapos forgatás között.

Csak évtizedek múltán találkozott az egyik gyerekével.

Huszonéves korában egy alkalmi kapcsolatból fia született, akinek az édesanyjával nem tartották a kapcsolatot. A fiúnak lett egy nevelőapja, aki örökbe is fogadta, és csak felnőttkorában vette fel a kapcsolatot Neill-lel, ami aztán mindkettőjük számára örömteli élménynek bizonyult. Neillnek ezen kívül két gyereke született, mindkét házasságából egy-egy.

A borászkodás a hobbija.

Új-Zélandon övé a Two Paddocks nevű borászat, aminek főleg a Pinot Noir-jai híresek – olyannyira, hogy még az Éhezők viadala című sorozatban is emlegetik a szereplők. Saját bevallása szerint a borászkodás inkább hobbi, mint üzlet a számára, annál is inkább, mert többet költ rá, mint amennyit keres belőle.

Mostanában szuperprodukciók kikacsintós szerepeiben láthatod.

A két legutóbbi mozifilmjében kisebb szerepeket alakított, de mindkettő esetében belső poénnal, illetve tisztelgéssel ért fel a megjelenése. A Jurassic World: Világuralomban újra Grant professzorként bukkant fel a korábbi hősöket is összecsődítő nagy finálé kedvéért. A Thor: Szerelem és mennydörgés esetében pedig egyetlen jelenet erejéig játszott el egy olyan ripacs színészt, aki a korábban az Anthony Hopkins alakította főisten, Odin gyenge utánzataként próbálkozik egy színdarabban.