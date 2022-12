Az igazi neve teljesen más.

Eric Marlon Bishop néven született a texasi Terrell városában 1967. december 13-án. A Jamie Foxx művésznevet stand up komikusi karrierje kezdetén vette fel. A Foxx-ot a példaképe, Red Foxx humorista után, a Jamie-t pedig azért, mert ez férfi- és női keresztnév is lehet. Ugyanis azt tapasztalta, hogy a női nézők szívesebben ülnek be női stand uposok fellépéseire, a klubtulajdonosok pedig a női neveket tették előrébb a programok összeállításakor.

A nagyszülei örökbe fogadták őt is, és az anyját is.

A szülei házassága nagyon gyorsan tönkrement, és már hét hónapos korában az anyai nagyszüleihez került. Innentől kezdve ők nevelték fel, a szülei nem is nagyon voltak jelen az életében. A nagyszülei hivatalosan is örökbe fogadták, és külön érdekesség, hogy ez már így történt a színész édesanyja esetében is: őt is örökbe fogadták annak idején a nagyszülők, akik ily módon nem vér szerinti felmenői voltak Foxxnak.

Szigorú vallásos nevelésben részesült.

A nagyszülei révén igazi vallásos környezetben nőtt fel, mely vallás ez esetben a baptista volt. Rendszeresen jártak templomba, ahol Foxx a kórusban is énekelt, sőt, időnként zongoristaként is közreműködött a szertartásokon.

Focista is lehetett volna belőle.

A középiskolában ő volt a suli (amerikai) focicsapatának sztárja, akinek a tehetségéről az újságok is cikkeztek. Később a mozifilmes karrierje egyik első jelentős szerepében, a Minden héten háborúban így nem okozott nehézséget számára eljátszani egy amerikai focistát.

Egy fogadással indult a karrierje.

1989-ben az akkori barátnője fogadott vele, hogy nem mer felmenni a színpadra egy stand up klubban tartott nyitott estén, amikor bárki kipróbálhatta magát komikusként. Foxx azonban meg merte csinálni, és rendkívül sikeresnek is bizonyult a műfajban. Mondjuk nem csoda, már kisiskolásként olyan jól mesélt vicceket, hogy a tanár jutalmazásra használta: ha jól viselkedett az osztály, meghallgathattak egy viccet Foxx előadásában.

Szándékosan megvakíttatta magát a legnagyobb alakítása kedvéért.

A színészi karrierje 2004-ben ért a csúcsra, amikor két alakításáért is Oscar-díjra jelölték ugyanazon a gálán. A Collateral és a Ray című filmek közül utóbbiért haza is vihette a díjat. A vak zenészlegenda, Ray Charles eljátszásakor olyan kontaktlencsét tetetett a szemébe, ami őt is megvakította a felvételek idejére.

Zenészként is sikeres.

Zenei tanulmányokat is folytatott, képzett zongorista, és a színészi karrierje mellett több zenei albumot is kiadott. Sőt, azon öt előadó egyike a világtörténelem során, akik egyaránt rendelkeznek Oscar-díjjal és Billboard toplista első helyezett dallal is. (Barbra Streisand, Cher, Frank Sinatra és Bing Crosby mellett.)

Már a lányából is sztár lett.

Soha nem nősült meg, és saját bevallása szerint nem is vonzza a házasság intézménye. Két exbarátnőjétől viszont született két lánya, akik közül Corinne Foxxból sikeres modell és színésznő lett.

Nem csak a filmvásznon mentett életet.

2016. január 18-án megmentette egy fiatal férfi életét, aki a háza közelében szenvedett autóbalesetet. A kocsi kigyulladt a baleset következtében, és Foxx húzta ki az égő járműből a sofőrt.

Most indul csak be igazán a filmekkel.

Az utóbbi néhány évben pihentette a mozifilmes karrierjét, és maximum egy-egy netflixes filmben, illetve sorozatokban játszott – leginkább a saját maga által kitalált Dad Stop Embarrising Me című komédiaszériában, ami elég csúnyán megbukott. A közeljövőben viszont kapunk Foxxból bőséggel a moziban is: nem kevesebb, mint 9 filmje áll sorban bemutatóra várva, amelyek közül többet már le is forgatott.