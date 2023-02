A Kossuth-díjasok listáján több száz név szerepel, vannak akik egészen fiatalon, míg mások a pályájuk megkoronázásaként kapták meg az elismerést, ám sokan vannak, akik a mai napig "várják" a kitüntetést. Talán nem is gondolnánk, hogy a hazai zenei élet nagyjai közül többen sem tartoznak a Kossuth-díjasok táborába.

Összegyűjtöttünk néhány előadóművészt és színészt, akik évtizedek óta szolgálják a közönséget, sikereik és érdemeik vitathatatlanok, ám a legmagasabb állami díj még hiányzik a vitrinjükből.

Korda György

Az elmúlt hetekben többször is felmerült a téma, miszerint mit szólna a Reptér legendás énekese ahhoz, ha elnyerné a Kossuth-díjat, mely még mindig hiányzik a gyűjteményéből. A 84 éves Korda György az évek során megkapta az eMeRTon-díjat, a Magyar Köztársasági Érdemrend kis- és tisztikeresztjét és több életműdíjjal is büszkélkedhet, ám sem a Kossuth-szobrocska, sem az érdemes vagy kiváló művész titulust nem találjuk a neve mellett. Ő maga nem gondol a díjakra, számára a közönség szeretete a legfontosabb, de nem tagadja, jólesik neki a szakma elismerése is – mondta nemrég a Blikk Rúzsnak.

Zalatnay Sarolta

Egykoron együtt emlegették Zalatnay Saroltát, Kovács Katit és Koncz Zsuzsát, akik nemcsak pályatársak, hanem barátok és riválisok is voltak. Mai napig közös bennük, hogy kitűnő énekesek és kiváló tehetségek, ám a hármasból egyedül Cinit kerülték el a díjak. A Tölcsért csinálok a kezemből és a Hosszú forró nyár énekesnője sem a Kossuth-díjat, sem a zenészeknek járó legmagasabb elismerést, a Liszt Ferenc-díjat nem kapta meg, ellentétben Kováccsal és Konczcal.

Koltai Róbert

Generációk nőttel fel Koltai Róbert filmjein, és elég csak megemlíteni az Indul a bakterházat, az Egészséges erotikát vagy a Sose halunk meg című alkotásokat, szinte mindenkinek lesz róluk valamilyen emléke. Koltai idén decemberben ünnepli majd a 80. születésnapját, a több mint öt évtizedes pályafutása alatt pedig számtalan színházi, tévés és filmszerepet tudhat a háta mögött, nem beszélve azokról az alkotásokról, melyeket ő rendezett. Munkásságáért megkapta a Jászai Mari-díjat, kitüntették az érdemes művész titulussal és beválasztották a Halhatatlanok Társulatába, a Kossuth-díj azonban még várat magára.

Hernádi Judit

Ismert, elismert és szeretett színész-énekesnő, aki színpadon, filmen és sorozatokban is bizonyította, tehetségéhez nem fér kétség. A Sohase mondd énekesnője, Hernádi Judit a közel ötven éve tartó pályafutása során megkapta a Jászai Mari-díjat és az érdemes művész kitüntetést, illetve beválasztották a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjai közé. A Kossuth-díj azonban még az ő gyűjteményéből is hiányzik.

Fenyő Miklós

A Hungária legendás énekese megannyi magyar sláger szerzője és előadója igazi korszakos alkotó. Sokan betéve tudják a dalszövegeit és nincs olyan retro házibuli, ahol ne kerülne elő az a bizonyos "szőnyeg" vagy a "limbó-hintó". Sikereihez nem fér kétség, és munkatempóját a fiatalok is megirigyelnék, hiszen 75 évesen is rendíthetetlenül járja az országot és koncertezik, sőt színdarabokat is ír. Pályája során megkapta az eMeRTon-díjat, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét, azonban sem a Liszt Ferenc-díj, sem pedig a Kossuth-szobrocska nem került még fel a vitrinjének polcára.