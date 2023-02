A Valentin-nap , vagyis a szerelmesek napja sokakban kelt visszás érzéseket, de akik szívesen megtartják, párjukkal február 14-én igazán pompásan fogják érezni magukat akár este a tévé előtt is.

A február 14-ei összebújásra mi más is lenne a legalkalmasabb, mint egy romantikus film, amit persze nem láttak még százszor a felek, nem kell papírtörlőt tenni a tévé alá – mert úgy csöpög a nyáltól –, ugyanakkor megható, és akár a zsebkendő is jogosan kerülhet elő a nézésekor. Ilyen filmeket hoztunk most!

A világ legrosszabb embere - 2021

Egy fiatal nő négy évét követhetjük végig, méghozzá a szerelmi életét helyezve a fókuszba. A norvég film nem tartogat ömlengős egymásra találást, de nem is élünk át hatalmas veszteségeket. Hétköznapi döntések soráról és az önismeretről szól a film, melynek a végén kiderül, hogy mit tudunk nyújtani egy kapcsolatban és mi az, amire igazán vágyunk.

Idő – 2006

A kapcsolatok nagy kihívása, hogy hónapok, évek elteltével is épp olyan érdekesek lehessünk a párunk számára, mint az elején; megélni a hódítás izgalmát, az ismeretlen felfedezését. Ez a dél-koreai film megmutatja, milyen áldozatot képes meghozni egy szerelmes nő annak érdekében, hogy a szeretett férfi folyamatosan akarja őt. Az ár azonban talán túl magas...

Napsütötte Toszkána – 2003

A film egy szakítással indít, majd egy nővel folytatódik, aki mindent borít, csakhogy átélhesse az újrakezdés izgalmát; de a befejezése egy igazi romantikus bonbon, a konyakos fajtából. Csak imádni lehet!

Bin-jip - Lopakodó lelkek - 2004

Létezhet-e szerelem testiség és kommunikáció nélkül? Válhat-e két ember elválaszthatatlanná úgy, hogy semmi közös sincs bennük? Ez a távol-keleti alkotás ugyan megadja ezekre a kérdésekre a választ, de egészen biztosan nem olyat, amire számítanál.

A szív hídjai – 1995

Unalmas, ám biztonságot jövőt nyújtó élet. Ez jutott a középkorú főszereplőnknek, aki férje mellett, háziasszonyként éli le az életét. Halála után azonban felnőtt gyerekei rábukkannak pár levélre, mely fenekestül felforgatja az édesanyjukról alkotott képüket. A levelek egy olyan szerelemről szólnak, amely szinte nem ismerte a testiséget, de az érzelmek távolságot nem ismerő módon örökké égtek. Egy film a hűségről, a szeretetről, kötelességről és a mindent átható érzésekről.

Édes november – 2001

Te mit tennél, ha tudnád, hogy halálos beteg vagy és meg vannak számlálva a napjaid? Hősnőnk úgy dönt, hogy ő a végéig megpróbál vidám és szeretettel teli lenni, és minden hónapban más férfit szeretni. A november azonban mindent megváltoztat: élete szerelme csöppen ugyanis az ágyába, akinek nem csupán megváltoztatja az életét, de ajándékul adja a feldolgozhatatlan gyászt is. Ne ijedj meg, ez se nem csöpögős - talán csak egy kicsit -, se nem alpári, de a könnyeid hullani fognak, ezt garantáljuk.

Szenvedélyek viharában – 1994

Háború, testvéri összetartás és örök viszály, az apai szeretet hajszolása és egy nő, aki egyszerre válik a legnagyobb kinccsé és átokká. Egy film arról, hogy miként teheti tönkre az életünket, ha a szerelmünk nem tud a társunkká válni. Igazán élvezetessé a parádés színészek és alakításuk teszik ezt a filmet.