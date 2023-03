Az édesapja is híres színész, már kétévesen modellkedett, gumicukor és fényképezőgép mindig van nála, és zenészként is meghallgathatod. Ezekről, és sok más érdekességről olvashatsz cikkünkben a 45. születésnapját ünneplő Jensen Ackles kapcsán.

Az édesapja is elismert színész.

Jensen Ackles édesapja, Alan Ackles is színészként és szinkronhangként tevékenykedik, többek között a Walker, a texasi kopó, vagy A szökés című sorozatokból is ismerős lehet. A fiával együtt is szerepeltek Az átjáró mozifilmben és az Odaát sorozatban is.

Már kétévesen modell volt.

A látványosan jóképű sztár már kisbabaként is feltűnően szépnek számított, így aztán már kétéves korában fotózták hirdetések számára. Négyéves korában tévéreklámokban szerepelt, és egyre inkább érdeklődni kezdett a színészkedés iránt, az édesapja munkáit is figyelemmel kísérve. Drámaórákra viszont csak a középiskola végén kezdett el járni.

Igazi sportmániás.

Imádja a focit, a lacrosse-t, a kosárlabdát, a baseballt, szabadidejében szívesen golfozik, lovagol és búvárkodik. A középiskolában tagja volt a suli baseballcsapatának, a színészkedés előtt pedig azt tervezte, hogy sportorvoslást tanul majd az egyetemen.

Szerencsét hoznak neki a démoni erők.

A karrierjében számos alkalommal játszott olyan karaktereket, akik alvilági lényekkel kerülnek szembe, ezek a szerepek pedig gyakran meghatározónak is bizonyultak számára. Az első komolyabb sikerét jelentő Ármány és szerelem tévésorozatban a karaktere édesanyját szállta meg az ördög, Az átjáró című első mozifilmjében magát a Sátán fiát játszotta, a 15 éven át futó Odaát főszerepében pedig démonvadászt alakított.

A fiktív tesója a legjobb barátja.

Ackles karrierjének legfontosabb szerepe az Odaát című misztikus sorozathoz kötődik, amiben 15 éven át alakította a szörnyvadász Winchester fivérek egyikét. A sorozatbeli öccse, Jared Padalecki pedig közben a való életben is a legjobb barátjává lett.

A countryzene a kedvence.

Nem csak hallgatni szereti a countryzenét, de csinálni is. A zenész Steve Carlson közeli barátja, és két albumán is háttérvokálozott, majd 2018-ban egy közös zenekart is alapítottak Radio Company néven, ami már a második lemezénél tart.

Gumicukor és fényképezőgép mindig van nála.

Kedvenc édessége a gumicukor, és a forgatásokon mindig kell lennie néhány zacskóval a lakókocsijában. A fényképezés pedig a legfőbb hobbija, és a forgatásokon is gyakran készít művészi-dokumentarista képeket.

Szereplőtársat vett el feleségül.

Az Odaátban és a Ten Inch Hero című mozifilmben is dolgoztak együtt Danneel Harris színésznővel, aki aztán a szerelme, majd a felesége lett. 2010 óta házasok, és három gyerek, köztük egy ikerpár boldog szülei.

Saját sörfőzdét birtokol.

A texasi Dripping Springsben található Family Business Beer Company résztulajdonosa, a sörfőzdét a feleségével és a sógoraival működteti. A cég neve utalás az Odaát sorozatra, aminek ugyanez (magyarul „családi ügy") volt az egyik szlogenje.

Visszatér a démonokhoz.

Jelenleg is fut a Winchesterék című sorozat, ami az Odaát előzményeit meséli el, Ackles közreműködésével: ő az egyik producere a szériának, és narrátorként is közreműködik benne.