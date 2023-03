Rocky Balboa

A mozivászon minden bizonnyal leghíresebb bokszolója Rocky Balboa, amit az is bizonyít, hogy már nem kevesebb, mint nyolc(!) nagysikerű filmben szerepelt a karaktere. Sylvester Stallone teremtette meg, nem csak színészként, de íróként is – a szerény képességű, de a szíve és küzdeni tudása révén mindig hely álló bunyós karaktere pedig aztán végigkísérte a karrierjét. Ebbe pedig belefért meg egy szép öregkori visszatérés is a ringbe, majd az edzői szerep a Creed-mozikban.

Jake LaMotta

Robert DeNiro igazi bokszolóvá képezte ki magát a film kedvéért, még hivatalos meccseken is szorítóba lépett a forgatás előtt. Martin Scorsese klasszikusa a valóban élt nevezetes bokszoló, Jake LaMotta élettörténetét meséli el, amibe az is belefér, amikor már évtizedek múltán, elhízottan sztorizik a saját nagyságáról az éttermében, Robert DeNiro pedig nem kevesebb hitelességgel alakította ezt a változatát is.

Butch Coolidge

A legendás Ponyvaregény legendás hőse, akinek el kellene vesztenie a meccsét a maffiával történt megállapodása részeként, de erre képtelen, ezért aztán menekülnie kell. A menekülés közben viszont épp a maffiafőnökkel fut össze, de a végén még ő menti meg valami sokkal rosszabbtól meglepő fordulatok és fergeteges dumák közepette– hiszen ez egy Quentin Tarantino film.

Mickey O'Neill

Az ír roma bokszoló, aki már rég felhagyott a profi sporttal, de az ökle továbbra is villámgyors, bármennyire is nehezen hiszik el ezt róla első ránézésre. Ebbe a hibába pedig többen is beleesnek Guy Ritchie kultfilmjében, és persze itt is előfordul olyan pillanat, amikor a szorítóban el kéne játszani a vereséget.

Maggie Fitzgerald

A bokszolókat az Oscar-díj is szeretni szokta, mint azt listánk több tétele is bizonyítja, köztük a valaha volt legemlékezetesebb alkotás női bokszolóról. A millió dolláros bébi elnyerte a legjobb film díja mellett a legjobb női főszereplő, legjobb rendezés, és a legjobb férfi mellékszereplő Oscarját is, a Clint Eastwood irányításával csúcsra törő Hilary Swank tragikus sorsa pedig mozinézők millióit ríkatta meg.

Billy Moore

Egyszerre hagyományos bokszoló és thai bokszoló A kíméletlen főhőse: egy angol srác, aki az ökölvívó karrier helyett inkább Thaiföldön árul drogot, de csúnyán lebukik, és a hírhedt helyi börtönökben csak egyféleképpen maradhat életben. Akciófilmnek hangzik, és akad is benne bunyó dögivel, de igazából egy nagyon realista karakterdráma, egy nagyon sokat tanuló főhőssel a középpontban.

Adonis Creed

Rocky szárnyai alól bújt ki, hiszen az egykori legendás ellenfél és barát Adonis Creed fia, az első két saját filmjében pedig az öreg Balboa edzősködött mellette. A harmadik Creed-kaland viszont már Sylvester Stallone és Rocky karaktere nélkül készült el, de a főszereplő Michael B. Jordan időközben akkora sztárrá vált, hogy maga is képes megnyerni egy címmeccset a moziban.