A jelenleg Walkó Csaba és Pál Gábor duójából álló Compact Disco 2008 augusztusában igazi forgószélként került be a zenei szcéna fősodorjába. Sokaknak emlékezetes pont volt, amikor egész Európának megmutathatták a „Sound of Our Hearts" című dalukat a bakui Euróvíziós Dalfesztiválon, de számos más emblematikus zeneszám is nevükhöz fűződik, mint a „Feel The Rain" vagy a rádiókat letaroló, MAHASZ-listás, Hősökkel közös „Minden rendben".

„Olykor szükségszerűnek érzem, hogy a hidegebb hónapokban egy jó hangulatú dallal rukkoljunk elő, hogy kicsit előcsalogassuk mindenki számára a felmelegedést. Annak idején a „Minden rendben" sokakat kimozgatott a nyomasztó hidegből, nagyon hálás volt a közönségünk. Ez volt az első együttműködésünk a producerrel, Diazzal, az „Engedd el" pedig a harmadik már a „Múltunk nem felejt után" – meséli a frontember, Walkó Csaba.

„Azt is hozzá kell tennem, hogy nem egyszerű 15 évig fennmaradni a zenei pályán, de a pozitív energiák, a nyitás az új felé mindig kisegített minket a legmeredekebb helyzetekből. Ezt szeretnénk üzenni most ezzel a dallal a közönségnek, hogy mindig meglegyen a változásra való törekvés! Talán ez az oka, hogy egy turnébuszunk se robbant le ez alatt az időszak alatt, a jót vonzottuk be" – meséli nevetve Csabi, aki idén a zenekarral számos meglepetéssel és újdonsággal készül 15. jubileumuk alkalmából.

Simogató dallammal és a Hujber Szabolcs és Csaba tollából született, életteli szöveg egy nyári atmoszférájú klippel hangol rá a tavaszra.