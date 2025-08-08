Szennyvízfürdőre esküszik az influenszerlány: követői hányós emojival értékelték - Videó

Ha azt hiszed, már mindent láttál az influenszerek világában, akkor most kapaszkodj meg: egy dél-afrikai tartalomgyártó, Michelle Sky Hayward szennyvízben fürdött, és nemcsak dokumentálta az egészet, de még élvezte is! A videó, amit Fokváros egyik tengerpartján készített, vírusként terjedt – a nézők pedig nemcsak a látványtól kaptak sokkot, hanem attól is, hogy Michelle szerint a víz jót tett neki.
A 33 éves influenszer a szokásos reggeli úszására indult, de a tengerparti víz szokatlanul habos és zavaros volt. A barna hab rárakódott a hajára, bőrére és arcára is, és bizony egy kis korty is lecsúszott belőle. Utólag a kommentelők figyelmeztették: nagy eséllyel szennyvízben úszott, mivel a térségben időnként szennyvízszivárgás történik, amit a helyi hatóságok sem mindig tudnak kontrollálni.
Amikor a fiatal nő a kommenteket olvasva ráeszmélt, hogy nagy eséllyel a szennyvíz és tengervíz keverékében mártóztt meg oly' nagy örömmel és lelkesedéssel, nem omlott össze, nem törölte magát a közösségi oldalakról. Helyette több videóban is beszélt arról, hogy nem tapasztalt semmiféle furcsa szagot, vagy más szennyvízre utaló jelet az úszása közben. Sőt, a barna habok között lubickolva külön élvezte is, hogy a víz a megszokottnál melegebb. Bár sok követője undorodott a videó láttán, és többen is hányós emojikkal reagáltak, Michelle meglepő dolgot állított a Daily Mailnek:
Nem betegedtem meg tőle, sőt, azóta sokkal szebb a bőröm.
Azt mondja, még az immunrendszere is mintha erősödött volna. Állítása szerint semmilyen negatív egészségügyi hatást nem érzett, ami minimum meglepő, ha valóban szennyvízben úszott.
Az ilyen víz gyakran tartalmaz baktériumokat, vírusokat, vegyi anyagokat és szennyeződéseket, amelyek súlyos bőr- és gyomorpanaszokat okozhatnak. A szakértők óva intenek attól, hogy bárki szándékosan vagy tudatlanul ilyen vízbe menjen. Az influenszer viszont még mindig kitart amellett, hogy jól jött ki a szokatlan szituációból.
„Imádtam a habot, olyan volt, mint egy buborékfürdő” – mondta Michelle, aki hetente egyszer úszik a környéken. Azt viszont elismerte, hogy még soha nem látott ehhez hasonlót.
A videó alatti kommentekben elszabadultak az indulatok. Volt, aki konkrétan majdnem rosszul lett a látottaktól, mások pedig nem értették, hogy nem vette észre a szokatlan vízminőséget. Az influenszer azonban nem ijedt meg a kritikáktól: újabb videóban válaszolt a bírálóknak, és hangsúlyozta, hogy élete egyik legjobb élménye volt.
Sok influenszer hajlamos extrém dolgokat bevállalni a figyelemért, de ez az eset túlmutat a szokásos „kattintásvadász” trükkökön. Az internetes közönség egy része szerint veszélyes példát mutat, mások viszont szórakoztatónak tartják a reakcióját. Egy biztos: Michelle nem kért bocsánatot, sőt, talán még új trendet is teremtett – bár reméljük, nem indul be a #szennyvízfürdő challenge. A bőrápolás természetes módszereit sokan keresik, de talán érdemesebb a jól bevált hidratálóknál és tengervizes arcpermeteknél maradni, mint belecsobbanni egy ismeretlen eredetű, barnás habos vízbe.
Ha legközelebb tengerhez mész, ne csak a naptejet és a fürdőruhát vidd, nézz körül alaposan! Mert bár Michelle szerint a szennyvíz néha "csodát tesz", az egészséged és a bőröd ennél többet érdemel.
