Szennyvízfürdőre esküszik az influenszerlány: követői hányós emojival értékelték - Videó

2025.08.08.
Dél-Afrika partjánál egy influenszer a szokásos napi úszása közben érdekes dologra lett figyelmes, amit meg is osztott követőivel. Később kiderült, hogy a barnás hab, amit a fiatal nő annyira élvezett, a tengerbe engedett szennyvíznek volt köszönhető.

Ha azt hiszed, már mindent láttál az influenszerek világában, akkor most kapaszkodj meg: egy dél-afrikai tartalomgyártó, Michelle Sky Hayward szennyvízben fürdött, és nemcsak dokumentálta az egészet, de még élvezte is! A videó, amit Fokváros egyik tengerpartján készített, vírusként terjedt – a nézők pedig nemcsak a látványtól kaptak sokkot, hanem attól is, hogy Michelle szerint a víz jót tett neki.

Michelle Sky Hayward szennyvízzel szennyezett vízben úszik Cape Town-nál
Michelle Sky Hayward tudtán kívül, nagy eséllyel szennyvízben úszott, amit azonban egyáltalán nem bánt meg.
Forrás: Instagram/ @michelleskyhayward

Véletlen szennyvízfürdő

A 33 éves influenszer a szokásos reggeli úszására indult, de a tengerparti víz szokatlanul habos és zavaros volt. A barna hab rárakódott a hajára, bőrére és arcára is, és bizony egy kis korty is lecsúszott belőle. Utólag a kommentelők figyelmeztették: nagy eséllyel szennyvízben úszott, mivel a térségben időnként szennyvízszivárgás történik, amit a helyi hatóságok sem mindig tudnak kontrollálni.

Szennyvíz vagy bőrápolási csoda?

Amikor  a fiatal nő a kommenteket olvasva ráeszmélt, hogy nagy eséllyel a szennyvíz és tengervíz keverékében mártóztt meg oly' nagy örömmel és lelkesedéssel, nem omlott össze, nem törölte magát a közösségi oldalakról. Helyette több videóban is beszélt arról, hogy nem tapasztalt semmiféle furcsa szagot, vagy más szennyvízre utaló jelet az úszása közben. Sőt, a barna habok között lubickolva külön élvezte is, hogy a víz a megszokottnál melegebb. Bár sok követője undorodott a videó láttán, és többen is hányós emojikkal reagáltak, Michelle meglepő dolgot állított a Daily Mailnek: 

Nem betegedtem meg tőle, sőt, azóta sokkal szebb a bőröm. 

Azt mondja, még az immunrendszere is mintha erősödött volna. Állítása szerint semmilyen negatív egészségügyi hatást nem érzett, ami minimum meglepő, ha valóban szennyvízben úszott.

A szennyvíz hatása az egészségre és bőrre nem játék

Az ilyen víz gyakran tartalmaz baktériumokat, vírusokat, vegyi anyagokat és szennyeződéseket, amelyek súlyos bőr- és gyomorpanaszokat okozhatnak. A szakértők óva intenek attól, hogy bárki szándékosan vagy tudatlanul ilyen vízbe menjen. Az influenszer viszont még mindig kitart amellett, hogy jól jött ki a szokatlan szituációból. 

„Imádtam a habot, olyan volt, mint egy buborékfürdő” – mondta Michelle, aki hetente egyszer úszik a környéken. Azt viszont elismerte, hogy még soha nem látott ehhez hasonlót.

Influenszer kontra követők: megosztó fürdőzés

A videó alatti kommentekben elszabadultak az indulatok. Volt, aki konkrétan majdnem rosszul lett a látottaktól, mások pedig nem értették, hogy nem vette észre a szokatlan vízminőséget. Az influenszer azonban nem ijedt meg a kritikáktól: újabb videóban válaszolt a bírálóknak, és hangsúlyozta, hogy élete egyik legjobb élménye volt.

Sok influenszer hajlamos extrém dolgokat bevállalni a figyelemért, de ez az eset túlmutat a szokásos „kattintásvadász” trükkökön. Az internetes közönség egy része szerint veszélyes példát mutat, mások viszont szórakoztatónak tartják a reakcióját. Egy biztos: Michelle nem kért bocsánatot, sőt, talán még új trendet is teremtett – bár reméljük, nem indul be a #szennyvízfürdő challenge. A bőrápolás természetes módszereit sokan keresik, de talán érdemesebb a jól bevált hidratálóknál és tengervizes arcpermeteknél maradni, mint belecsobbanni egy ismeretlen eredetű, barnás habos vízbe.

Ha legközelebb tengerhez mész, ne csak a naptejet és a fürdőruhát vidd, nézz körül alaposan! Mert bár Michelle szerint a szennyvíz néha "csodát tesz", az egészséged és a bőröd ennél többet érdemel.

