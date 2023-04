Matt Damon és Ben Affleck újra együtt, különleges magyar filmalkotás érkezik, Nicolas Cage vámpírfogakat mereszt, Joaquin Phoenix és egy kertvárosi bűneset rejtélyének is szemtanúi lehetünk ebben a hónapban. Összegyűjtöttük a legígéretesebb áprilisi premiereket.

Air (Air)Hazai mozis premier: április 6.

A két legendás jóbarát, Matt Damon és Ben Affleck újra együtt! A Good Will Hunting óta nem készítettek ilyen szoros együttműködésben filmet, hiszen az Air szereplő- és produceri gárdájában mindketten ott találhatók, Affleck pedig a rendezést is magára vállalta. A valós eseményeken alapuló történet főhőse az a sportszerekkel foglalkozó menedzser, akinek egy fiatal sportolóval kapcsolatos ötlete a nyolcvanas években megváltoztatta a cipőipart és a kosárlabdát is.

Háromezer számozott darabHazai mozis premier: április 6.

Császi Ádám (Viharsarok) filmje egy színdarab, a nagysikerű Cigány magyar nyomán készült, egy kis csavarral: nemcsak a színházi előadást filmesíti meg, de magát a darabot előadó társulatot és annak utazását is. Ha pedig hozzátesszük, hogy már maga az előadás is az azt játszó színészek (többek között Farkas Franciska, Varga Norbert, Horváth „Színész Bob" Kristóf) személyes sztorijai nyomán született, akkor láthatjuk, milyen sok szemszögből és sok szinten próbál meg beszélni nehéz témákról: rasszizmusról és együttélésről.

Renfield (Renfield)Hazai mozis premier: április 13.

Nicolas Cage híres az excentrikus alakításairól, és most aztán igazán kiélheti magát egy olyan szerepben, amire saját bevallása szerint mindig is vágyott. Magát Drakula grófot formálja meg ugyanis a horrorvígjáték Renfieldben, méghozzá förtelmes főnökként: a film főhőse ugyanis a szolgája (Nicholas Hoult), aki nagyon szabadulni szeretne már a vérszívó góré mellől, ebben pedig egy tűzrőlpattant nyomozócsaj (Awkwafina) lehet a segítségére.

Amitől félünk (Beau Is Afraid)Hazai mozis premier: április 20.

Nemcsak egy, de kapásból négy Joaquin Phoenixet is kapunk az Amitől félünk plakátján, és különféle idősíkokat egymásba olvasztó történetében. A főszereplő Beau csak haza szeretne jutni, de hogy ez az utazás milyen rémálommá tud változni, és közben micsoda lelki mélységeket érinti, abban a tekintetben kiváló irányjelzőként szolgálnak a rendező Ari Aster korábbi emlékezetes filmjei, az Örökség és a Fehér éjszakák.

Szerelem és halál (Love & Death)Hazai netes premier: április 28. (HBO Max)

Hogyan lesz egy kertvárosi mintafeleségből baltás gyilkos, és mi történik vele utána? A Hatalmas kis hazugságok és a Tudhattad volna sikersorozatok alkotója, David E. Kelley ismét a hétköznapi játszmák, élethazugságok és a bűn viszonyát boncolgatja, ismét sztárgárdával, egy megtörtént eset nyomán. 1980-ban egy templombajáró texasi háziasszony, Candy Montgomery brutálisan meggyilkolta egy baráti házaspár nőtagját, amire egész Amerika felkapta a fejét. Most megtudhatjuk, miért.

