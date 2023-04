Portugál és svéd vér is folyik az ereiben.

1978. április 19-én egy gyerekkönyveket író anya és egy üzletember apa gyermekeként született meg a kaliforniai Palo Altóban. Anyai oldalról Oroszországból kivándorolt zsidók, apai ágon portugálok és svédek az ősei.

Az öccse is hollywoodi sztár.

Hét évvel fiatalabb fivére, Dave Franco is befutott színész lett Hollywoodban, elsősorban vígjátékokban szerepelve. Ők ketten eddig csak a Zeroville és A katasztrófaművész című filmben játszottak együtt – az utóbbi produkcióban James Franco a rendezésért is felelt. Ebben a filmben egy harmadik Franco, az 1980-as születésű testvérük, Tom is felbukkant, aki fő foglalkozását tekintve képzőművész, de időnként szerepelget a kamerák előtt is.

Tiniként parfümöket lopott.

Kamaszkorában „rossz társaságba keveredett", és többször is letartóztatták, többek között márkás parfümök ellopásáért, amiket aztán az iskolában árultak. A parfümök csábításának aztán már híres filmcsillagként sem tudott ellenállni: ő lett a Gucci férfiillatainak reklámarca.

Különleges kapcsolatot ápol a repüléssel.

Matematikából annyira jó eredményeket ért el az iskolában, hogy igazi csodagyereknek számított, és gyakornoknak hívták a világ egyik legnagyobb repülőgépgyára, a Lockheed Martin kutatóközpontjába. Az ott töltött idő alatt viszont rájött, hogy nincs ínyére a vállalati közeg. Később egy film kedvéért kezdett el újra a repülés iránt érdeklődni: a Flyboys - Égi lovagok főszerepére készülve megtanult repülőgépet vezetni.

A félénksége miatt kezdett el színészkedni.

Angol szakon járt egyetemre, amikor elkezdte látogatni a színjátszókör foglalkozásait, mert ettől remélte leküzdeni a félénkségét. Ez pedig olyannyira bevált, hogy az egyetemet idővel ott is hagyta a színészi karrierje miatt, és csak hosszú évekkel később, már ismert színészként ment vissza levizsgázni a hátralévő tantárgyakból, valamint diplomát szerezni.

Hálás a McDonald's-nak.

„A McDonald's ott volt velem, amikor senki más." Így nyilatkozott a gyorsétteremláncról, aminek kötelékében azután dolgozott, hogy otthagyta az egyetemet, a dühös szülei pedig megvonták tőle az anyagi támogatásukat. Franco elmondása szerint az éjjeli McDrive-ban dolgozva kiválóan lehetett csajozni is.

Ezért tartják őt az új James Deannek.

Karrierje kezdete óta megkapja ezt a címkét: ilyen témájú fotósorozatok is készültek róla, és ennek a nyilvánvaló fizikai hasonlóságon kívül még egy oka van. Pályakezdő színészként ugyanis eljátszotta Deant egy róla szóló tévéfilmben, amiért Golden Globe-ot is nyert.

A fiatal lányokat kedveli, túlságosan is.

Sosem nősült meg, nem született gyereke, és tartósabb párkapcsolatáról is csak nagyon ritkán tudott beszámolni a hollywoodi bulvársajtó. Botrányokról viszont annál inkább: kiskorú rajongóját csábította volna hotelszobába, egy színészeti oktatással foglalkozó alapítvány tanáraként pedig számos diákjával lefeküdt. Ezekből az ügyekből bocsánatkérések és peren kívüli megegyezések lettek, miközben Franco bevallotta, hogy szexfüggőséggel is kezelték.

Rengeteg mindent csinál a színészeten kívül.

Igazi multitálentum művészi téren, ezt pedig igyekszik meg is mutatni. Az általa rendezett filmek erősen kísérletezőek és felemás fogadtatásúak, de képzőművészként is sikeres; versei és novellái is jelentek meg: saját zenekarral is fellépett már.

Épp szünetet tart.

2019-ben jött ki az utolsó általa rendezett film, és akkor ért véget a Fülledt utcák című sorozat is, amiben utoljára kamerák előtti szerepet vállalt. A következő években viszont újra láthatjuk majd őt a moziban: négy filmje is bemutatásra vár, közülük az egyikben magát a fiatal Fidel Castrót alakítja majd.