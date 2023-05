Hófehérke (1937)

A Disney-mesék sokat tettek azért, hogy a mostoha szóhoz sokan egyből a „gonosz" jelzőt társítsák fejben. A Hófehérkében a hiú királynő nem bírja elviselni, hogy a mostohalánya szebb nővé cseperedett nála, ezért el akarja veszejteni az erdőben. Szerencsére a vadász nem osztozik az úrnője kegyetlenségében, az erdőben meg ott vannak a törpék, és hejhó!

Hamlet (1990)

A világirodalom egyik leghíresebb mostohaszülő-mostohagyerek viszonya Hamleté és Claudiusé, hisz a dán királyfi elhalálozott apját épp az utódja tette el láb alól – az anyjával karöltve. A színpadokról és könyvek lapjairól ez a klasszikus persze a filmvászonra is számos alkalommal költözött, mint az alábbi videóban látható Franco Zeffirelli 1990-es adaptációban Mel Gibsonnal, de ne feledkezzünk meg az olyan laza feldolgozásokról sem, mint Az oroszlánkirály, vagy a Kemény motorosok sorozat.

Édesek és mostohák (1998)

Ha apu elhagyja anyut egy fiatalabb nő kedvéért, akkor mihez kezdjenek a gyerekek? És mit kezdjen a gyerekekkel az új feleség, aki nem anyaszerepre szerződött, mégis meg kell küzdenie vele, nem is beszélve az ellene harcoló exfeleségről? Julia Roberts és Susan Sarandon emlékezetes alakítása nehéz kérdéseket jár körbe, megható feljeményekkel.

Tesó-tusa (2008)

Amikor a mamahotelen osztozni kell egy másik felnőtt gyerekkel: ebben az abszurd humorú komédiában két idős ember talál egymásra, és aztán hozzák a házasságba mindketten a velük együtt élő, felnőtt fiaikat is. Akiknek ezután egymással is kezdeniük kell valamit, Will Ferrell és John C. Reilly kényszerű tesópárosa láttán pedig szem nem marad szárazon.

Megjött Apuci (2015)

Will Ferrell ebben a filmben épp ellentétes szerepet játszik, mint a Tesó-tusában: itt ő a felelősségteljes, komoly mostohaapuka, akinek fel kell vennie a versenyt a semmiből felbukkanó, és nagyon menő igazi faterral, azaz Mark Wahlberggel. A humor viszont itt is abszurd és fergeteges, a második részben pedig már a szintén nagyon különböző nagypapák is megérkeznek a képbe.

A csendes lány (2022)

Kicsit kilóg a listánkról a tavalyi év egyik európai meglepetésfilmje, hiszen inkább pótszülői feladatot ellátó rokonok jelennek meg benne, és ők is csak ideiglenesen, egy nyár erejéig. Ez a nyár az 1980-as évek ír vidékén viszont meghatározó lesz a családjában elhanyagolt és kívülálló kislány számára, a történetén keresztül pedig átélhetjük, milyen kivirágzásra képes az emberi lélek, ha szeretetet kap – és nem az a fontos, hogyan hívják azt, akitől kapja.

Mások gyerekei (2022)

Május 4-től látható a hazai mozikban ez a rendkívül szerethető francia alkotás, aminek tanárnő főhőse teljes és kiegyensúlyozott életet él, sőt még a szerelem is betoppan a mindennapjaiba. A szerelemmel viszont együtt érkezik egy négyéves kislány is, akinek valamiképpen a szülőjévé kell válnia, miközben szeretne saját gyereket is, és minderre nem könnyű megoldást találni. De talán lehetséges.