A 70 éves ír-amerikai Bond-sztár elmondta, hogy korábban memoárjai megírásával is próbálkozott, de azt unalmasnak találta, a festészettel azonban rátalált arra a művészetre, amellyel önmagáról vallhat.

A So Many Dreams (Oly sok álom) című kiállítás, amely a művész 1980-tól napjainkig készült rajzait és festményeit mutatja be, május 21-ig tekinthető meg.

Brosnan még írországi gyermekkorában kezdett érdeklődni a vizuális művészetek iránt. A nyolcvanas évektől, amikor már Los Angelesben élt és dolgozott, nagy hatással voltak rá a város művészei. Be is szerzett minden felszerelést, hogy maga is festeni kezdjen, de a vásznak a szekrényben végezték. Csak akkor fordult igazán a festészethez, amikor 1987-ben kiderült, hogy felesége, Cassandra Harris ausztrál színésznő daganatos betegségben szenved. A képek mindkettejük számára felszabadító hatással voltak - mesélte.

Harris 1991-ben elhunyt, de Brosnan nem hagyta abba a festést. A kiállítás megrendezésére második felesége, Keely Shaye Brosnan újságíró biztatta. Számos képe azokból a rajzokból bontakozott ki, amelyeket telefonálás közben firkálgatott - mesélte. Ezek közül a rajzok közül is válogattak a kiállítás anyagához, egy külön falat szenteltek nekik. A kiállítás megnyitása egybeesett 70. születésnapjával. Mint mondta: ezzel ajándékozta meg önmagát. "A So Many Dreams szerelmi történet azokról a nőkről, akik hatással voltak az életemre, a gyerekeimről és színészi munkámról" - tette hozzá. A színész-festő elmondta, hogy más művészeti ágak iránt is érdeklődik, kerámiával, szobrászattal és fafaragással is meg akar próbálkozni.