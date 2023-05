Az apukája volt a Beatles ügynöke

Egy Dél-Afrikában született, zsidó származású apa, egy angol és francia felmenőkkel rendelkező anya gyermekeként látta meg a napvilágot Londonban. A szórakoztatóiparba szinte beleszületett, hiszen az édesanyja tánctanár-koreográfusként dolgozott, az édesapja pedig ügynökként, olyan ügyfelekkel, mint Tom Jones, Shirley Bassey, vagy a Beatles zenekar.

Több mint 80 éve van a pályán

Gyerekszínészként kezdte a karrierjét, és már 1942-ben(!!!) színpadon szerepelt egy Ibsen-drámában. Később a híres Royal Academy of Dramatic Art diákjaként kapott színészképzést, és 1951-ben már az első filmszerepe is megérkezett.

Az első hollywoodi szerepét Marilyn Monroe helyett kapta meg

Az angliai filmsikerei után Hollywood is felfigyelt rá, és szerződtette őt a Fox stúdió. Az első amerikai filmjében (The Girl in the Red Velvet Swing) pedig nem kisebb nevet, mint Marilyn Monroe-t cserélték le a kedvéért.

Szexmániást alakított a testvére sztorijában

A húga, Jackie Collins világhírű regényíró lett, és az ő egyik könyvéből készült el 1978-ban a The Stud című erotikus dráma, amiben Joan Collins alakította a szabados életű főhősnőt. Olyan nagy sikerrel, hogy egy év múlva a folytatást is elkészítették The Bitch címmel.

A sorozatával letaszította a trónról a Dallast

Az egyik legismertebb szerepét a Dinasztia című tévésorozat állandó szereplőjeként játszotta, 1985-től kezdődően összesen 195 részen át. A Dinasztia lett az a sorozat, aminek sikerült megtörnie az amerikai tévékben az addig nézettségi listavezető Dallas uralmát.

50 évesen vetkőzött le a Playboynak

Mindig is igazi szexszimbólumnak számított a külseje, a kisugárzása, a szerepei és a mozgalmas magánélete miatt is. A Playboy 1983-ban kérte fel címlaplánynak, ő pedig annak ellenére igent mondott, hogy akkor már az ötödik X-et is betöltötte.

32 évvel fiatalabb férfi oldalán találta meg a boldogságot

Nem kevesebb, mint ötször ment férjhez, és ezekből a házasságokból három gyereke született. Az ötödik férjével, a színházi menedzser Percy Gibsonnal 68 évesen ismerkedett meg, a férfi ekkor még csak 32 volt; a kapcsolat viszont azóta is tart.

A hivatalos neve Dame Joan Henrietta Collins

A 'Dame' cím a nevében a 'Sir' női megfelelője, amit a brit lovagrend tagjaként a királynő 2015-as kitüntetése óta használhat. Érdekesség, hogy a kitüntetést nem a színészi életművéért, hanem a jótékonysági tevékenysége elismeréseképpen kapta.

Írónőként is sikeres

Nemcsak a kamerák előtt éli ki a kreativitását, de az íróasztal mögött is. Összesen húsz könyvet írt már, amelyek között akadnak memoárok, regények és életmóddal kapcsolatos kötetek is. A könyveit 30 nyelvre fordították le, és több mint 50 millió példány kelt el belőlük világszerte.

Sosem megy nyugdíjba

Esze ágában sincs visszavonulni, és 90 felett is folytatja a színészi pályáját. Előkészítés alatt áll két olyan mozifilm is, amiben ismét láthatjuk majd a mozivásznon, a Glow & Darkness című sorozat folytatása pedig már be is fejeződött, itt 10 epizódban is felbukkan majd Collins.