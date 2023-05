Könyvelőből lett színész, a második világháborúban halálfejes náci alakulatnál szolgált, a pápa is rajongott érte, Magyarországon pedig még vicc is született róla. 100 éve született a Derrick felügyelő szerepével híressé vált Horst Tappert, akiről összegyűjtöttünk egy nagy adag érdekességet.

Hivatalnoknak készült

1923. május 26-án az észak-rajna-vesztfáliai Elberfeld településen született, ami ma már Wuppertal városának része. Az édesanyja háziasszony volt, az édesapja közhivatalnokként tevékenykedett. Horst Tappert is közgazdasági szakközépiskolába járt, és az apja nyomdokaiba tervezett lépni.

Az SS tagjaként harcolt a második világháborúban

A náci Waffen-SS tagjaként harcolt a második világháborúban, először légvédelmi egységnél, majd a hírhedt 3. Totenkopf (Halálfejes) SS-páncéloshadosztály egyik ezredében a mai Ukrajna területén. Itt megsebesült és hadifogságba is esett, amiért kitüntetést is kapott.

Titokban tartotta a náci múltját

Soha nem beszélt nyilvánosan a második világháborús emlékeiről, és titkolta a náci múltját. Az ezekből az évekből származó tárgyait egy dobozban őrizte, amit aztán egy barátja gondjaira bízott. A későbbi kutatások azt is kiderítették, hogy egészen az 1970-es évekig eljárt egykori SS-tagok bajtársi találkozóira is.

Könyvelőből lett színész

A háború után könyvelőként kezdett el dolgozni, és egy kisvárosi színház alkalmazta ebben a munkakörben. Itt kezdett el érdeklődni a színészet iránt, egy idő után pedig már nem csak a könyvelést vezette, de a színpadon is lehetőséget kapott. Tehetségesnek bizonyult, és egy idő után jöttek a filmszerepek is, de ismert színész már jóval 40 felett vált belőle.

A pápa is imádta a sorozatát

Nem kevesebb mint 25 éven és 281 részen át játszotta Derrick felügyelőt a róla elnevezett német krimisorozatban, ami a maga korában igazi popkulturális jelenségnek számított világszerte. Több mint 100 országban vetítették, még Amerikában is alakultak Horst Tappert rajongói klubok, sőt maga II. János Pál pápa is a kedvenc tévéműsorai között tartotta számon.

Magyarországon vicc is született róla

A Magyar Televízió 1978-tól kezdte vetíteni a nyugat-német krimisorozatot, ami itthon is kultikussá vált, a főcímdalából például Korda György is készített feldolgozást. De vicc is született itthon Derrickről, a színész jellegzetes arcberendezésére utalva:

„Derrick felügyelő fel-alá járkál az irodában, keres valamit. Benéz a szekrényekbe, az asztal alá, tologatja a székeket. Végül odafordul a társához:

- Te, Harry, nem láttad véletlenül a bőrtáskámat?

- Dehogynem. Ott van a szemed alatt, Stefan."

A harmadik felesége oldalán találta meg a boldogságot

Fiatalkorában túlesett két gyors házasságon, amelyekből három gyermeke is született: Karin, Ralph és Gary. 34 évesen vette el a harmadik feleségét, aki aztán a haláláig a társa maradt, a München melletti Grafelfingben éltek.

Nem szerette a krimiket

Annak ellenére, hogy még a Derricken kívül is szinte az összes sikeresebb szerepe a bűnügyi műfajhoz kötődött, ő maga nem szívesen olvasott vagy nézett krimiket. A szabadidejében inkább a horgászás és vadászat kötötte le.

85 évesen hunyt el

2008. december 13-án halt meg, a jelentések szerint hosszú betegség és sok szenvedés után. Élete utolsó szakaszában cukorbetegséggel is küzdött. A sírja a grafelfingi temetőben található.

Véletlen bukkantak a náci múltja nyomára

2013-ban egy német szociológus akaratlanul fedezte fel Horst Tappert múltjának sötét foltját, amikor az egykori színházának egyik tagja kapcsán végzett kutatást, és utánanézett a kollégák háborús előéletének is. Rövidesen előkerült az a bizonyos doboz is Tappert náci relikviáival, benne egy bajonettel, egy kitüntetéssel, Tappert dögcédulájával, dedikált SS-propagandakiadvánnyal. A kirobbanó botrány hatására a német közszolgálati televízió levette a műsoráról a Derricket, és soha többet nem fogja sugározni.