A bárányhimlő miatt lett színész, zenészként is turnézik, elköltözött a túl unalmas Hollywoodból, és a neve viaszt jelent az apja anyanyelvén. 35. születésnapját ünnepli a „fura fiú" szerepekkel berobbanó hollywoodi sztár, Michael Cera.

A neve viaszt jelent olaszul

Kanadában született 1988. június 7-én egy angol, ír, skót és holland ősökkel rendelkező kanadai anya és egy szicíliai olasz apa gyermekeként. A vezetékneve ily módon olasz eredetű, és viaszt jelent. Olaszul 'cséra' lenne a kiejtése, de a színész már angolosan használja, így 'szera' lett belőle.

A bárányhimlő miatt lett színész

Hároméves korában bárányhimlővel feküdt otthon, és újra- meg újranézte a Szellemirtókat. Rajongott Bill Murray-ért, megtanulta a film összes párbeszédét, és ennek az élménynek a hatására kezdett el érdeklődni a színészet iránt.

Sütireklámban kapta az első színészi munkáját

Már gyerekként elkezdett szerepelni, ami eleinte főleg reklámokat jelentett, a legelső alkalommal egy csokis süti kisfilmjében. Ezután jöttek a tévés szerepek, majd Amerikába költözve Az ítélet: család című sorozat hozta el számára a befutást.

Zenészként is turnézik

Kiválóan énekel és gitározik, ezt a képességét a Scott Pilgrim a világ ellen főszereplőjeként is kamatoztatta. De 2014-ben saját albumot is kiadott True That címmel, illetve rendszeresen turnézik a Mister Heavenly nevű rockzenekar basszusgitárosaként.

Elköltözött Hollywoodból, mert nem elég bulis neki

Hollywoodból áttette a lakhelyét New Yorkba, mert szerinte sokkal élőbb város, ahol, ha kimész az utcára, már kapcsolódsz a többi emberhez és az eseményekhez. Los Angelesben ezzel szemben egy csomó energia elmegy arra, ha valaki ki akar mozdulni: az inkább otthonülésre való város. Ráadásul a gyerekkori Szellemirtók-rajongása óta szeretett volna egyszer New Yorkban lakni.

Élete álma teljesült egy apró tévés epizódszereppel

Óriási rajongója David Lynch rendező művészetének, azon is belül főleg a Twin Peaksnek, ezért aztán nagy álma teljesült azzal, hogy szerepelhetett a sorozat 2017-es folytatásában. Ráadásul mindezt a régi széria két ikonikus karaktere, a seriffhelyettes Andy és a recepciós Lucy gyerekét játszva tehette meg.

Rendszeresen összekeverik egy másik hollywoodi kockasráccal

Sokszor játszik a koránál fiatalabb, halk beszédű, könnyen zavarba jövő, értelmiségi-neurotikus, geek figurákat, ez pedig jellemző egy másik, szintén göndör barna hajú hollywoodi színészre, Jesse Eisenbergre is. Így aztán gyakran előfordul vele, hogy az utcán összekeverik őt Eisenberggel, de ő már azért is hálás, ha aztán az illetőknek legalább a második tippje jó.

Egy szereplőtársa elszólásából derült ki, hogy apa

A magánéletével kapcsolatban rendkívül zárkózott, például az is csak évekkel később derült ki, hogy a Scott Pilgrim a világ ellen készítése idején másfél évig együtt járt Aubrey Plazával. 2022 márciusában pedig Amy Schumer szólta el magát egy interjúban, aminek révén kiderült, hogy Michael Cera apa – ezt később ő is szűkszavúan megerősítette, és innen tudjuk, hogy egy Nadine nevű feleséggel és a kisfiukkal alkotnak egy családot.

Hamarosan életre kelt játékbabaként láthatod

Az utóbbi időben leginkább a Life & Beth című sorozatban láthatták őt a nézők Amy Schumer oldalán, de az idén június közepén debütáló új Fekete tükör-évad egyik epizódjában is fontos szerepet játszik, a nyár slágerfilmjének ígérkező Barbie-ban pedig az életre kelő Allan babát alakítja.