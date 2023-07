Mindkét szülője világsztár

Maya Ray Thurman Hawke néven született 1998. július 8-án New York városában. A vezetéknevei nem véletlenül lehetnek ismerősek, hisz mindkét szülője világsztár: Uma Thurman és Ethan Hawke a Gattaca című 1997-es filmjük forgatásán szerettek egymásba, majd hét éven át voltak házasok. De a felmenői között ott szerepel a drámaíró Tennessee Williams, a modell Nena von Schlebrügge és Birgit Holmquist is.

Nem kényeztette el a családja

Gyakran emlegeti az interjúiban, mennyire szereti a családját, akik szerető és inspiráló közeggel vették körül egész életében. Eközben arra is figyeltek, hogy anyagiak terén ne kényeztessék el: a középiskola végén ballagási ajándékként például mindössze egy új kabátot kapott.

Modellként is sikeres

Családi hagyományt folytat a modellkedéssel is, hiszen az édesanyja, a nagymamája és a dédanyja is felbukkant korábban magazinok címlapján. Maya Hawke a Vogue számára pózolt először, 2017 óta pedig a Calvin Klein egyik arca.

Képességzavarral is meg kellett küzdenie

Diszlexiában szenved, emiatt pedig nagyon nehezen ment neki a tanulás, gyakran kellett iskolát váltania. Végül egy olyan speciális intézményben találta meg a helyét, ahol nem volt osztályozás, és a művészi képzésre helyezték a hangsúlyt. Itt kezdett el színészkedni is.

Női produkciókban kezdte a karrierjét

Az egyetemet hagyta ott élete első színészi munkája, a Kisasszonyok című kedvenc regénye tévésorozatos adaptációjának kedvéért. Itt női író munkájából készült produkcióban, női szereplőgárdával körülvéve, női rendező keze alatt dolgozhatott, miként aztán a második filmjében, a Ladyworld című thrillerben is.

Dollármilliókat keres a sztárszerepével

Az igazán nagy hírnevet a Stranger Things című Netflix-sorozat hozta el számára, amihez a harmadik évadban csatlakozott, és egyből közönségkedvenccé vált. Így hát természetesen maradt a folytatásban is, és a sorozat záróévadáért már 6 millió dolláros gázsit fog besöpörni.

Szerinte másképp kéne foglalkoznunk a testünkkel

„Úgy gondolom, hogy sokkal inkább az alapján kéne értékelnünk a testünket, hogy miként működik, nem pedig az alapján, hogyan néz ki. Nem azt a kérdést kéne feltennünk magunknak, hogy jól áll-e nekünk az a nadrág, hanem hogy meg tudjuk-e csinálni azt a gyakorlatot" – mondta erről.

A lemezeit is meghallgathatod

Már két albumot is kiadott zenészként: a 2020-as Blush és a 2022-es Moss stílusára saját bevallása szerint olyan nagy elődök hatottak, mint Leonard Cohen, Patti Smith, Joni Mitchell és Bob Dylan. Utóbbi már csak azért is különösen fontos Maya Hawke számára, mert szerinte is a zene a legjobb módja a költészet terjesztésének.

Utálja a telefonokat

Nem rajong a technológiai újdonságokért, a virtuális világért, utálja az okostelefonokat és a közösségi médiát. Szerinte belemászik a fiatalok agyába, és a legszörnyűbb az egészben az, hogy mégis muszáj neki is magával hordani azért egy telefont.

Pont elcsípheted a moziban

Jelenleg is fut a hazai mozikban az Asteroid City című film, aminek népes sztárgárdájában helyet kapott ő is. De nemsokára érkezik a Stranger Things utolsó évada is, mindezek mellett pedig családi együttműködésekben vesz részt a közeljövőben: a The Kill Room című thrillerben Uma Thurman oldalán, a Wildcat című filmben pedig Ethan Hawke rendezői irányítása alatt játszik.