Egy lánynak miért kéne csak papírbabákkal vagy csak kisbaba, kisgyerek formájú babákkal játszania? - kérdezte magától Ruth Handler, amikor a saját lányát, Barbarát figyelte játék közben.

Ruth Handler, a Barbie baba megálmodója - és nem mellesleg a játékgyártó Mattel cég társalapítója -, forradalmi ötlettel állt elő az 1950-es években. Észrevette, hogy Barbara nevű kislánya a papírbabáival gyakran felnőtt szituációkat játszik el. Ekkoriban a kislányok általában olyan babákkal játszottak, amelyek gyerekeket formáltak, így leginkább a gondoskodást, klasszikus babázást lehetett velük „gyakorolni".

Ruth azonban a lányát figyelve rájött, hogy a gyerekek felnőttes helyzeteket is szívesen imitálnak ezekkel a babákkal, ami meglehetősen furcsán adta ki magát. Így született az ötlet, hogy szükség lenne egy olyan játékra, amelynek segítségével a kicsik a felnőttek bőrébe bújhatnának,az ilyen szerepjátéknak köszönhetően pedig többet tanulhatnának a nagyvilágról, és jobban felkészülhetnének a jövőre.

Barbie születése

Az ötlet tehát hamar megszületett, a kivitelezéssel kapcsolatban azonban akadtak még kérdések. Ezekre a kérdésekre Handler 1956-ban kapott választ, amikor Európába utazott, ahol találkozott a Bild Lilli nevű játékbabával. Igaz, Lillit egészen más koncepció hívta életre – eredetileg egy képregényfigura volt, és egyáltalán nem gyerekeknek készült a baba sem – Ruth mégis teljesen beleszeretett, így amikor hazaértek a férjével Amerikába, már pontosan tudta, milyen lesz az általa megálmodott Barbie baba.

Barbie-t végül 1959. március 9-én mutatták be a New York-i játékvásáron.A első Barbie baba szőke és barna hajjal (kétféle típust dobtak piacra), fekete-fehér fürdőruhában debütált a nagyvilág előtt, és egyszerre keltett rendkívül bájos, valamint hihetetlenül stílusos benyomást. A gyerekek azonnal odáig voltak érte, bár néhány szülőnek már akkor is szemet szúrt Barbie alakja és túl felnőttes megjelenése.

Barbie köré a '60-as években egy egész történetet kerekítettek: ő volt Barbara Millicent Roberts, tini divatmodell, aki a kitalált wisconsini Willows városában élt a szüleivel. 1961-ben ismerkedett meg Kennel, de a kitalált életrajz az elmúlt évek alatt sok új szereplővel és bonyodalommal is bővült.

Barbie mindig képes megújulni

Barbie azóta többféle formában és stílusban bemutatkozott már, tükrözve a változó társadalmi trendeket és normákat. Akadt köztük szörfös Barbie, űrhajós Barbie, orvos Barbie, elnök Barbie, afroamerikai Barbie, ázsiai Barbie – csak néhány példa arra, hogy a baba milyen széles skálán mozog, képviselve a nők sokszínűségét, erejét és persze azt, hogy a gyengébbik nem tagjai is sok-sok szerep közül választhatnak az életben.

A Barbie baba a mai napig egy igen megosztó, bár tagadhatatlanul töretlen népszerűségű játék, amelyet sokan imádnak, de sokan gyűlölnek is. Holott Barbie azért jött létre, hogy a kislányok bárkivé válhassanak általa és higgyenek magukban, valamint abban, hogy bármit elérhetnek.

