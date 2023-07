Jagger első osztályos koráig vezethető vissza a Rolling Stones sztorija, az adózás miatt francia lett, 73 évesen született gyereke, és egy csigát is elneveztek róla. Ezekről, és sok más érdekességről olvashatsz cikkünkben a 80. születésnapját ünneplő rocklegenda, Mick Jagger kapcsán.

Ausztrál anyától született

1943. július 26-án a Dartford nevű angol kisvárosban született, középosztálybeli családba. Fodrász édesanyja Ausztráliából származott el, testnevelőtanár édesapja sokat tett a kosárlabda angliai népszerűsítéséért.

Az általános iskolai osztálytársával csinálta meg a világ egyik leghíresebb zenekarát

Elsős kisiskolásként találkozott először Keith Richards-szal, de hiába voltak osztálytársak egy darabig, a barátságuk ekkor még nem tudott elmélyülni Jagger családjának költözése miatt. Bő egy évtizeddel később a dartfordi vasútállomáson találkoztak újra, és Jaggernél lévő lemezek kapcsán gyorsan kiderült, hogy ugyanazok a zenék érdeklik őket. Elkezdtek együtt próbálni, és ebből született meg később a Rolling Stones.

Kedvenc dala ihlette a Rolling Stones nevét

Az első fellépéseiken még Rollin' Stones néven zenéltek, ami Jagger és Keith Richards közös rajongásának tárgya, a híres blueszenész Muddy Waters egyik dalának címe is egyben. Később változtattak a helyesíráson, és azóta The Rolling Stones a hivatalos elnevezésük.

Franciaországba menekült az adók elől

Az 1970-es évek elején a zenekar többi tagjával együtt átköltöztek Franciaországba, tiltakozásul az ekkor bevezetett magas angliai adók ellen. Évtizedeken át hivatalosan francia lakosnak számított, és a francia nyelvet is folyékonyan beszéli.

Világrekordot tart a turnéival

A Rolling Stones híres az óriási világkörüli turnéiról, és az 1994-es Voodoo Lounge Tour lett minden idők legtöbb bevételt termelő ilyen produkciója. Ezt a rekordot aztán saját maguk döntötték meg, amikor 437 millió dollárt hozott össze a Bigger Bang Tour 2007-ben, bekerülve ezzel a Guinness Rekordok Könyvébe is.

73 évesen is gyereke született

Kétszer nősült meg, Bianca Pérez-Moca Macias oldalán 1971 és 1979, Jerry Hall mellett 1990 és 1999 között élt házasságban. A házasságokban öt, összesen pedig nyolc gyereke született, a legkisebb 2016 decemberében. Emellett már öt unokája és három dédunokája is van.

Egy lovagot tisztelhetünk a személyében

2003-ban ütötte őt lovaggá az akkor még csak a walesi hercegi címet viselő III. Károly a zenei életműve elismeréseképpen. A hivatalos neve így azóta Sir Michael Philip Jagger.

12 kilométert fut minden nap

Karrierje kezdetén a kicsapongó életmódja és drogügyei révén hírhedt Jagger már jó ideje az egészségmegőrzés híve, és ennek jegyében telnek a mindennapjai. Minden nap 12 kilométert kocog, kick-boxozik, súlyokkal dolgozik, de a biciklizés, jóga és balettfoglalkozások is szerepelnek a programjában.

Súlyos szívproblémát küzdött le

2019-ben el kellett halasztani a Rolling Stones turnéját, mert Jaggernél szívbillentyű-elégtelenséget diagnosztizáltak az orvosok. Gyorsan meg is műtötték, és olyan kiváló egészségi állapotban volt, hogy hat héttel később már újra színpadra is lépett.

Csigát is elneveztek róla

Mick Jagger jó ideje már nemcsak egy világhírű zenész, hanem fogalommá vált popkulturális ikon is. Óriási slágerek címébe foglalják a nevét (Maroon 5: Moves Like Jagger), vagy épp a tudósok frissen felfedezett állatfajokat neveznek el róla, mint a Jaggermeryx naida ősidőkben élt disznófélét, vagy az Aegrotocatellus jaggeri csigát.