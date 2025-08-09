Más vevőkkel is bunkók az isztambuli luxusbutik biztonsági őrei: Jennifer Lopez incidense után többen kitálaltak

Ahogy megírtuk, Jennifer Lopez hétfőn az isztambuli Istinye Parkban, Törökország egyik legismertebb bevásárlóközpontjában vásárolt, ám az egyik nagy divatmárka boltjába nem engedték be. Úgy tudni, a biztosági őr zavarta el, mert nem ismerte fel a világsztárt. Az énekesnő állítólag higgadt maradt és továbbállt, hogy máshol költse a pénzét. Most kiderült, hogy az üzletnek nagyon rossz a híre, másoknak is okoztak már a bejáratnál kellemetlen élményeket.

Jennifer Lopez máshol költötte el a pénzét

Forrás: Getty Images North America

Nem csak Jennifer Lopezt nem engedték be

Úgy tudni, nem csak Jennifer Lopezt érte kellemetlen incidens az isztambuli luxusüzletben. A Page Six arról ír, hogy a biztonsági személyzet korábban több vásárlót is felháborított bánásmódjával. A Google-értékelésekben visszatérő panaszok szerint a bejáratnál tapasztalt magatartás méltatlan egy luxusmárkához. Az isztambuli Istinye Parkban található üzlet jelenleg 2,9-es értékelésen áll az 5-ből a Google felületén. A bejegyzések jelentős része a biztonsági szolgálat magatartását kifogásolja. Egy vásárló három hónappal ezelőtt így fogalmazott:

A biztonsági csapat tiszteletlen volt, ami határozottan nem illett egy ilyen felsőkategóriás márkához. Ahelyett, hogy kedvesek lennének a vásárlókhoz, kellemetlen és szinte ellenséges légkört teremtenek.

Hozzátette, hogy az üzleten belül az alkalmazottak sokkal barátságosabbak voltak.

A kiváló benti kiszolgálás és a bejáratnál tapasztalt rossz bánásmód közötti különbség valóban kiábrándító. Ez elfogadhatatlan viselkedés egy ilyen szintű márka üzletében.

Egy másik, nagyjából ugyanebben az időben írt bejegyzésben a vásárló a személyzetet „hihetetlenül barátságosnak, profinak és segítőkésznek” nevezte, ám a biztonsági csapatot „teljes csalódásnak” minősítette.

A hozzáállásuk durva és barátságtalan volt, gyanakvással kezelték a vásárlókat, még azokat is, akik egyértelműen jelentős összeget szerettek volna elkölteni. Elfogadhatatlan, hogy egy luxusélményt az ajtóban tönkretegyenek.

Az énekesnő higgadtan továbbállt

A beszámolók szerint Jennifer Lopez - aki a minap Budapesten is fellépett - hasonló fogadtatásban részesült: a biztonsági őrök már az ajtóban elutasították, mire a sztár higgadtan csak annyit mondott: „Rendben, semmi gond.” A helyi Turkiye Today értesülése szerint, amikor az üzlet néhány munkatársa felismerte, és rájöttek, hogy az 56 éves énekesnőt küldték el, megpróbálták visszahívni, de Lopez visszautasította az invitálást, ehelyett két közeli luxusüzletben vásárolt, ahol állítólag több tízezer dollárt költött.