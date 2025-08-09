"Szusit csinálnék a vesédből" – 159 ezer fenyegető üzenetet küldött az első randi után egy nő, aki azt állítja, feltalálta a szerelmet

Jacqueline Claire Ades kiválóan prezentálta, hogy miért érdemes körültekintően megválasztani a randipartnereinket. Az arizonai nő már az első találkozáskor a férfi függőjévé vált és példátlan módon zaklatta. Beteges üzeneteit később sem bánta meg: azzal magyarázta, a szerelem már csak ilyen.

Horrorrandi: egyetlen találkozás után lett megszállott az arizonai nő

Vannak azok a randik, amik után pillangók repkednek a gyomrodban és bármennyire is próbálod, nem tudod levakarni a kaján vigyort az arcodról. Azok a találkozások, amik után érzed, hogy valami most elindult, hogy találtál valakit, aki olyan különleges, hogy simán el tudnád képzelni vele a folytatást. Aztán vannak azok a randik, amik halálos fenyegetéssel és rendőrségi feljelentéssel zárulnak, mint az arizonai Jacqueline Claire Ades esetében. A fiatal nő ugyanis egyetlen randi után olyan szinten megszállottja lett partnerének, hogy 159 ezer üzenetet küldött neki 10 hónap leforgása alatt. Ha pedig azt gondolod, hogy kedveskedő, szerelmes vallomásokról van szó, nagyot tévedsz: Ades ugyanis a legtöbbször azt fejtette ki bennük, hogy milyen beteges dolgokat tenne szíve választottjával. Több üzenetben is lefestette például, hogyan fürödne a férfi vérében, máskor pedig arról írt, hogy szusit csinálna a veséiből és pálcikát a kézcsontjaiból. A neve elhallgatását kérő férfinak azonban „érthetetlen módon” nem imponáltak ezek a sorok, ezért megpróbálta ignorálni a vészjósló sms-eket. Ez egészen addig sikerült is, amíg egyik éjszaka arra ért haza, hogy a nő a házában van és épp a kádban fürdőzik békésen.

A szerelem feltalálójának vallja magát

A fürdőkádas eset után a rendőrség letartóztatta Adest, főleg, hogy egy hatalmas henteskést is találtak nála, amit állítása szerint nem szeretett volna semmire használni, csupán magával vitte. A nő azóta is a börtönbüntetését tölti és azon gondolkodik, vajon mit ronthatott el a párkeresésben. Amikor egy riporter megkérdezte tőle, hogy nem érzi-e azt, hogy túlzásba esett, nemes egyszerűséggel csak annyit válaszolt: „a szerelem is egy túlzás”. Állítása szerint még mindig szereti a férfit és egyáltalán nem bánta meg a zaklatást: „Úgy éreztem, mintha megtaláltam volna a lelki társamat, és minden olyan volt, amilyennek lennie kellett. Azt hittem, azt fogjuk csinálni, amit mindenki más, összeházasodunk, és minden rendben lesz, de nem ez történt”. Amikor pedig azt kérdezték tőle, hogy őrültnek tartja-e magát, csak annyit mondott: „Nem, én az vagyok, aki felfedezte a szerelmet.”