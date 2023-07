Kelet-Európából származtak az ősei, orvosnak készült, valójában nem is szeret énekelni, és három évtizede szeret egy francia férfit. 60. születésnapját ünnepli a Phoebe karakterével világhírűvé vált Lisa Kudrow, akiről nem csak Phoebe kapcsán gyűjtöttünk össze különleges információkat.

Magyarországhoz is kötik a gyökerei

1963. július 30-án született Los Angelesben egy utazási ügynökségnél dolgozó anya és egy orvos apa gyermekeként. Mindkét ágon zsidók az ősei, akik a mai Belarusz, Oroszország és Magyarország területéről vándoroltak ki.

Nem érdemes leállni vele biliárdozni

Több sportban is kiemelkedő: tagja volt az iskolai teniszcsapatnak, egy időben pénzért is biliárdozott és híres a trükkös lökéseiről.

Orvosi kutatásokon is dolgozott

Az egyetemen pszichobiológiából szerzett diplomát azzal a céllal, hogy a kutatóorvos édesapja mellett helyezkedik el. A színészet végül elcsábította a tudománytól, de előtte így is több éven át részt vett kutatásokban, amelyek főleg a különféle fejfájások okait vizsgálták.

Kimagaslott a Jóbarátok szereplőgárdájából

1994-ben kapta meg a Jóbarátok egyik főszerepét, és 10 éven át alakította a sorozatban a bohókás Phoebe-t, világsztárrá válva. A Jóbarátok hat főszereplője közül pedig nem csak ő a legidősebb, de a legmagasabb is, pedig ő sem mondható égimeszelőnek a maga 173 centijével.

Világrekordot tartott a fizetésével

Még a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült minden idők legnagyobb tévés gázsijának tulajdonosaként. A fizetése kereken 1 millió dollárra rúgott minden egyes epizódért a Jóbarátok utolsó két évadában.

Valójában nem is szeret énekelni

Hiába szeret oly nagyon dalra fakadni mások előtt a Jóbarátokban Phoebe karaktere, de ez Lisa Kudrow-ra egyáltalán nem igaz. Nem tartja jónak a hangját, így inkább csak olyan alkalomból énekel örömmel, ha ezzel poénforrást szolgáltathat.

Három évtizede tart a szerelme egy francia férfival

A francia reklámszakember Michel Stern a párja, akivel 1995-ben házasodtak össze, és akitől egy fia született. Los Angeles nevezetes Beverly Hills negyedében található az otthonuk.

Hármasikrekkel tetézte a terhességét

A terhessége idején ugyanúgy szerepelt a Jóbarátokban, a sorozat írói pedig kreatív megoldáshoz folyamodtak, hogy a nagy pocakját a sztoriba építsék. A sorozatban Phoebe béranyaként hordja ki a fivére gyerekeit, akikből ráadásul három van egyszerre.

Saját sorozatot is kitalált

A Jóbarátok befejezése után producerként, íróként és főszereplőként is részt vett a saját ötletéből készült A visszatérés című sorozatban – ami épp egy olyan színésznőről szólt, aki a régi sikerszériája után készül újra a csúcsra jutni. A két évadot megélt sorozatért a legrangosabb tévés díjra, az Emmyre is többször jelölték.

Időbanditák mellett fog felbukkanni

Az utóbbi években leginkább az Űrhadosztály című sorozatban láthatták őt a nézők, a jelenleg is futó HouseBroken animációs szériában pedig állandó szinkronhangként működik közre. A közeljövőben érkezik tőle egy mozis horrorvígjáték (The Parenting), és egy különlegesnek tűnő produkció is, amiben az Időbanditák című kultikus nyolcvanas évekbeli ifjúsági fantasyt gondolja újra sorozatformában a fékezhetetlen agyvelejű Taika Waititi és Jemaine Clement.