Színházi gyilkosság mókás felderítése, szuperhíres autós videojáték filmváltozata, közkedvenc képregényhősök animációs filmje, viccesen mocskos szájú kóbor kutyák, és egy távoli galaxis fontos hőse is érkezik a moziba és a képernyőkre ebben a hónapban. Összegyűjtöttük a legígéretesebb bemutatókat.

Gyilkos a házban (Only Murders in the Building) 3. évad

Hazai netes premier: 08.08. (Disney+)

A Steve Martin, Selena Gomez és Martin Short nevével fémjelzett, remek hangulatú krimivígjáték az első két évadában egy nevezetes New York-i lakóházban játszódott, az itteni rejtélyes gyilkosságok nyomába eredt a három lakóból összeverődött, kényszerű és szokatlan nyomozócsapata. Az osztatlan sikert aratott eddigi felvonások után az új évadban színházi közegbe kerül át a történet, olyan sztárok csatlakozásával, mint Paul Rudd és Meryl Streep.

Gran Turismo (Gran Turismo)

Hazai mozis premier: 08.10.

Ahogy egyre népszerűbbek a videojátékok, úgy egyre gyakrabban készülnek videojátékokból mozifilmek is. Az autós játékok egyik nagyágyúja, a Gran Turismo ráadásul olyan filmes feldolgozást kapott, aminek megtörténet eseményeken alapuló sztorija beteljesíti minden gamer legnedvesebb álmát: hogy élőben is kipróbálhassa magát azokban a helyzetekben, amiket a képernyő előtt már oly profin művel.

Tini Nindzsa Teknőcök: Mutáns káosz

Hazai mozis premier: 08.10.

A képregények lapjainak népszerű hősei most a filmvásznon is szórakoztatják a könnyedebb nyári moziélményre vágyó fiatalságot. Michelangelo, Leonardo, Raffaello és Donatello igazából jobban örülne az átlagos tiniéletnek a kívülálló szuperhősködés helyett, és amikor magukhoz hasonló lényekkel találkoznak, komoly döntésre kényszerülnek.

Kivert kutyák (Strays)

Hazai mozis premier: 08.17.

Cuki kutyás filmnek tűnik, de cseppet sem az. Mármint kutyásnak nagyon is kutyás, de ezek az ebek legfeljebb a külsejükben aranyosak, a dumájuk és az erkölcseik igencsak szabadosak. Az eredetiben Will Ferrell, Jamie Foxx, Isla Fisher és további hollywoodi sztárok adták a hangjukat a beszélő kutyáknak, akik a gazdik embertelen bánásmódja után úgy döntenek, nem lesznek jófiúk többé.

Ahsoka (Ahsoka) 1. évad

Hazai netes premier: 08.23. (Disney+)

A Rosario Dawson alakította renegád Jedi lovag, Ahsoka karaktere már bemutatkozott több korábbi animációs és élőszereplős Star Wars-sorozatban is, most pedig nem csak megkapja a saját szériáját, de egyben össze is köti a korábbiak történetét. Az egykor maga Anakin Skywalker/Darth Vader által kiképzett Jedi lovag olyan küldetésen vesz részt, ami megváltoztathatja az egész Galaxis sorsát, a már megkedvelt hősökével együtt.