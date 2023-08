A 27-esek klubja a rock & roll történetének legtragikusabb csapata. A kifejezés Kurt Cobain 1994-es halála után vált széles körben ismertté, bár a rajongók számára már az is feltűnő volt, amikor Jim Morrison, Janis Joplin, Brian Jones és Jimi Hendrix az 1970-es évek elején két éven belül hunytak el. A klubról Amy Winehouse korai halála után kezdtek el újra beszélni, ami bár leginkább zenészekhez kötődik, azóta kibővült pár fiatal színésszel is.

Brian Jones

1969. július 3-án hunyt el Brian Jones, a Rolling Stones együttes gitárosa. A zenész barátnőjével és a házát felújító férfival, Frank Thorogooddal iszogatott a medencénél, amikor kis időre magára hagyták. Amikor visszatértek, Brian holtan lebegett a medence felszínén. A hivatalos álláspont szerint az elfogyasztott alkohol és drog okozhatta a fulladást, a rajongók szerint azonban a gitáros gyilkosság áldozata lett.

Jimi Hendrix

1970. szeptember 18-án a hajnali órákban Jimi épp Londonban tartózkodott a barátnőjénél, amikor bevett pár szem altatót. Senki sem tudja biztosan, hogy tudta-e, hogy milyen erős a Vesparax, egy fél tabletta is elég lett volna ahhoz, hogy nyolc órára elaltassa, Jimi Hendrix pedig legalább kilencet lenyelt, ráadásul rá is ivott. Barátnője a jegyzőkönyv szerint másnap 11:18-kor talált rá a saját hányásában fetrengő zenészre, de már hiába hívta a mentőket, nem tudták megmenteni. Az öngyilkosságot szinte azonnal kizárták, a rajongók azonban nem tudtak belenyugodni az értelmetlen halálba, sokan arra gyanakodtak, hogy a legendás gitárost meggyilkolták.

Janis Joplin

A híres énekesnő pályafutása rövid, azonban emlékezetes: 1967-ben vált ismertté, utolsó albumát pedig halála után, 1971-ben adták ki. Igazi önsorsrontó életet élt, alkoholizmusa és kábítószerfüggősége teljesen tönkretette az egészségét, a pletykák szerint akár napi egy üveg whiskyt is megivott. 1970. október 3-án épp az új albumot vették fel, amikor egy kocsmázás után visszatért a hotelszobájába. Belőtte az utolsó heroinadagját, majd kiment a szálloda halljában levő cigarettaautomatához és egy dobozzal visszasétált a szobájába. Becsukta az ajtót, vetkőzni kezdett és a cigarettát az éjjeliszekrényre akarta rakni, amikor is az asztalnak ütötte az arcát és a padlóra zuhant. Október 4-én ebben a pózban találtak rá, halálát kábítószeradagolás okozta – írja a Rolling Stones.

Jim Morrison

Jim Morrison, a Doors frontembere és dalszövegírója 1971. július 2-án hunyt el. Barátnőjével egy átdrogozott éjszaka után lefeküdtek aludni, majd az énekes felriadt, mivel nehezen kapott levegőt. Orvost nem hívtak, helyette Jim befeküdt a kádba, bízva abban, hogy egy forró fürdő jót tesz majd. Sajnos nem így történt, barátnője másnap reggel holtan talált rá a fürdőkádban. Bár sosem boncolták fel, a hivatalos jelentés szerint szívinfarktus okozta a halálát, a rajongók azonban kábítószer-túladagolásra és idegenkezűségre is gyanakodtak, sőt, többekben az is felmerült, hogy az énekes valójában nem is halt meg.

Kurt Cobain

Kurt Cobain, a Nirvana frontembere mindig is mániás depresszióval küzdött, ráadásul drogfüggő is volt, ami csak még mélyebbre sodorta. Az énekest 1994. április 5-én találták holtan seattle-i házában, egy puskával a testén, ekkor már 4 napja halott volt. A jelentések szerint drogos állapotban főbe lőtte magát, ami egyértelműen öngyilkosságra utal, a halála körül mégis rengeteg a bizonytalanság.

A rajongók szerint valójában felesége, Courtney Love vagy kiadójának tulajdonosa, Dave Geffen gyilkolta meg, de az ő esetében is felmerült, hogy megjátszotta saját halálát és új életet kezdett a világ másik felén.