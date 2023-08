Thor napján született

1983. augusztus 11-én jött a világra Melbourne-ben, ez pedig épp egy csütörtöki napra esett. A csütörtök angol neve Thursday, ez pedig eredetileg a 'Thor napja' jelentéssel bírt. De a rajongók találtak még egy jelet arra, hogy mindenképp neki kellett eljátszania a kalapácsos szuperhős-istenséget: Hemsworth nevének utolsó négy betűje ugyanazokból a karakterekből áll, mint Thor neve.

A nagybátyjáról mintázták Krokodil Dundee-t

A holland, ír, angol, skót és német felmenőkkel rendelkező családjában korábban is akadt már egy legendás személyiség: az ausztrál bozótvidéken híres Rod Ansell, akiről a világszerte nagy sikert aratott Krokodil Dundee című film főhősét is mintázták.

Az összes testvéréből sztár lett

Noha a családjukra korábban nem volt jellemző az ilyesfajta foglalkozás (az édesanyjuk tanárként, az édesapjuk szociális intézményben dolgozott), de az összes Hemsworth-testvérből színész, sőt Hollywoodban is elismert színész lett. A legidősebb Luke leginkább a Westword sorozatból lehet ismerős, a legfiatalabb Liam pedig Az éhezők viadala-filmekből, vagy A függetlenség napja – Feltámadásból.

Táncműsorban lett ismert

A színészi karrierje ausztrál szappanoperákban indult, de igazán egy tévéműsor tette ismertté. A magyar csatornákról is ismerős Szombat esti láz/Dancing with the Stars táncos show-ban olyan jól ropta, hogy igazi sztár lett odahaza.

Jelzáloghitelt törlesztett a hollywoodi gázsijából

Amerikába költözve az egyik első munkáját a Ház az erdő mélyén című horror hozta el (noha a film aztán csak évekkel később került a nézők elé). A filmért kapott pénzt Hemsworth pedig arra költötte, hogy kifizesse az apja házát terhelő jelzáloghitelt.

Loki az életben is félig a testvére

A Thor-filmekben a főhőst örök szeretet-gyűlölet viszony fűzi a mostohatestvéréhez, a csínytevő istenként ismert Lokihoz. A Lokit alakító Tom Hiddleston pedig a filmek készítése során olyan közel került Hemsworth-höz, hogy manapság már nem is csak mint a legjobb barátjára, hanem mint tiszteletbeli családtagra is hivatkozik rá.

A gyerekeit is láthatod a filmvásznon

A közös ügynöki irodájuk révén ismerkedtek meg 2010-ben a spanyol modell és színésznő Elsa Patakyval, aki azóta a felesége és három gyerekének édesanyja is lett. A három gyerekből kettő pedig a legutóbbi Thor-film, a Szerelem és mennydörgés képsorain is feltűnt: India Rose Hemsworth játszotta a főgonosz Gorr kislányát, Tristan Hemsworth pedig a gyerek Thort.

Nem csak a moziban tűnik izomkolosszusnak

A 191 centiméteres magasságához már korábban is jelentős izomtömeg társult, de a Thor: Szerelem és mennydörgés kedvéért minden eddiginél nagyobbra és izmosabbra gyúrta ki magát. Rengeteg edzés és napi nyolcszori, pontosan megtervezett étkezés segítette abban, hogy a végére 105 kilót nyomott.

Sosem találnád ki, mi a hobbija

Nem a kalapácsvetés, nem az edzés, nem is valamelyik ausztrál sport (noha az ausztrál focit is kedveli). Még csak nem is valami művészethez kapcsolódó hobbi, hanem az tudja leginkább kikapcsolni, ha méhészkedhet a saját birtokán.

Kilenc Thor-film után sem áll le

Már kilenc mozifilmben bukkant fel Thorként, de a története folytatódni fog a 2027-re tervezett Bosszúállók: Titkos háborúban is. Addig pedig láthatjuk még Hemsworth-t egy új Mad Max-moziban (Furiosa) és a pankrátor Hulk Hogan életrajzi filmjében is, a jövőre érkező Tranformers One animációs filmben pedig ő szolgáltatja a főhős hangját.