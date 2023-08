Német és francia vér is folyik az ereiben

Noha Robert De Nirót a neve és a szerepei miatt az egyik leghíresebb olasz-amerikai sztárnak szokás tartani, de valójában csak egynegyed részben itáliai származású. Az édesapja félig olasz, félig ír volt, anyai ágon pedig holland, angol, német, francia és ír ősökkel is rendelkezik.

Festőművész szülők gyermeke

A szülei mindketten festőművészként tevékenykedtek, és egy művészeti iskola diákjaiként ismerkedtek össze. A gyerekük megszületése után két évvel viszont elváltak, meglehetősen szokatlan ok miatt: az idősebb Robert De Niro felvállalta azt, hogy igazából a férfiakhoz vonzódik. A gyereke életében ettől kezdve is aktívan részt vett, a közelben lakott gyakran találkoztak.

Egy oroszlánt játszott élete első szerepében

Tízévesen, az Óz, a csodák csodája iskolai előadásán szerepelt először színpadon, a Gyáva oroszlánt alakítva. De már ekkor rájött, hogy mennyire tetszik neki ez a világ, és aztán később 16 évesen ott is hagyta az iskolát, hogy inkább egy színészképzőbe járjon.

A bőrszínéről kapta a becenevét

New York városának Little Italy részében nőtt fel, olasz származású srácok között. Az ő bőrszíne itt kimondottan sápadtnak számított, ezért kezdték el Bobby Milknek hívni (a Bobby a Robert becézése, a 'milk' tejet jelent).

Egymás mellett nőttek fel a kedvenc rendezőjével

Néhány utcányira egymástól lakott Martin Scorsese és az ő családja, így lényegében ugyanazon a környéken nőttek fel. Látásból ismerték is egymást, de csak akkor mutatták be őket egymásnak egy partin, amikor mindketten 30 éves koruk közelében jártak, és már a filmszakmában dolgoztak. De Niro aztán Scorsese Aljas utcák című filmje révén lett ismert színész, és azóta összesen 10 közös filmet készítettek, a sor végén az októberben mozikba kerülő Megfojtott virágokkal.

Különleges Oscar-rekordokat tart

A keresztapa második részében ő alakított a fiatal Vito Corleonét, az ezért kapott Oscarral pedig filmtörténelmet írt. Ő lett az első olyan színész, aki egy folytatásban játszott szerepért nyerte el a díjat, Marlon Brandóval ketten pedig ők lettek az elsők, akik ugyanazon karakter megformásáért kaptak Oscart.

Taxizott, hízott és bunyózott is szerepért

Az úgy nevezett „method acting" színészi módszer egyik meghíresebb képviselője, ami a minél nagyobb összeolvadásra esküszik a játszott karakterrel. Ezért aztán a Taxisofőrre készülve De Niro hónapokig taxizott New Yorkban, a Dühöngő bika előtt amatőr bokszmeccseken bunyózott, a majd a film végén már idősebben látható karaktere kedvéért közel 30 kilót hízott.

Éttermekbe, filmekbe és ingatlanba fekteti a pénzét

Ő az alapítója és egyik tulajdonosa a TriBeCa filmgyártó cégnek, ami a híres Tribeca filmfesztivált is szervezi. A Tribeca név New York egyik városrészére utal, ahol De Niro ingatlanbefektetőként is aktív. Emellett szereti éttermekbe is fektetni a pénzét, többek között Robin Williams és Francis Ford Coppola társaságában is indítottak ilyen vállalkozást.

79 évesen is apa lett

Kétszer nősült meg: Diahnee Abbott 1976 és 1988, Grace Hightower 1997 és 2018 között volt a felesége. Összesen hét gyereke született, közülük a legkisebb nem is olyan régen, az idei év áprilisában látta meg a napvilágot. A baba édesanyja a 45 éves Tiffany Chen harcművészet-oktató.

Néhány hete szörnyű tragédia érte

Alig néhány héttel ezelőtt, az idei év júliusában Leandro De Niro Rodriguez, a színész egyik unokája életét vesztette. A mindössze 19 éves fiú halálát drogtúladagolás okozta, a vérében kokaint és fentanylt is találtak.