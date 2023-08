1923. augusztus 29-én született a 20. századi mozi egyik legjelentősebb alkotója, akinek pályája és élete is számos érdekességet rejt. A jeles alkalomból összegyűjtöttünk egy nagy adag különleges információt az idősebb Attenborough-fivérről.

A fivérei is hírességek

Az egyik öccse, John Attenborough az autó- és motorsportban szerzett elévülhetetlen érdemeket, egy időben az Alfa Romeo igazgatójaként is dolgozott. A másik fivére pedig pedig a természetfilmjei révén világhírű médiaszemélyiség, David Attenborough, akivel soha nem laktak egymástól 15 percnyi útnál nagyobb távolságra. Mellettük a szülei a második világháború idején örökbe fogadtak két Németországból menekült árva zsidó lányt is.

A háborúban is filmezett és színészkedett

A második világháborúban a királyi légierőben szolgált, számos bevetésen is részt vett. Ugyanakkor a seregnél felismerték az egyéb képességeiben rejlő előnyeit is, és szerepeltették színészként egy toborzófilmben, sőt a kezébe kamerát kapva feladata lett a hadműveletek repülőről való filmezése is.

Ő indította el minden idők leghosszabban futó színházi előadását

Az 1952-es londoni ősbemutatón ő alakította Agatha Christie Egérfogó színdarabjában a főszereplő detektívet. Ezt aztán még jó néhány éven keresztül megtette, a St. Martin's Theatre előadása pedig olyan sikeresnek bizonyult, hogy minden idők leghosszabban futó színpadi produkciója lett belőle, és egészen a 2020-as világjárványig folyamatosan műsoron maradt.

Rendezőként érte el a legnagyobb sikereit

Noha a pályáját színészként kezdte, de egy idő után sokkal jobban foglalkoztatta a rendezés. Örökbecsű filmek (A híd túl messze van, Chaplin, Árnyékország) egész sorát alkotta meg, a fő műve pedig az a Gandhi lett, amit évtizedeken át próbált meg összehozni, és amiért végül elnyerte a legjobb rendezőnek és legjobb filmnek járó Oscart is.

A dinoszauruszok kedvéért tért vissza

1978-ban hivatalosan is bejelentette, hogy visszavonul a színészkedéstől. Másfél évtizeddel később azonban kivételt tett a Jurassic Park kedvéért, hogy eljátszhassa a címbeli intézményt létrehozó különc milliárdost. A döntésében Steven Spielberg személye is közrejátszott, aki bevallottan az egyik rendezői példaképeként tekint Attenborough-ra.

Több mint 70 éven át szerette ugyanazt a nőt

A második világháború végén ismerkedett meg a színésznő Sheila Simmel, aki aztán 1945-től a haláláig a felesége volt. Három gyermekük született, és a családban többen is a szakmában maradtak: Michael fiukból színházi rendező, Charlotte lányukból színésznő lett, Will unokájuk pedig olyan neves filmekben szerepelt már, mint a Dunkirk.

Egy karácsony lett élete legrosszabb napja

2004 karácsonyán Jane nevű lánya és annak családja Thaiföld tengerpartján vakációztak, amikor lecsapott a környékre az indiai-óceáni cunami. A természeti katasztrófa áldozata lett a lányuk mellett a 14 éves unokájuk, Lucy is. Richard Attenborough élete legrosszabb napjának nevezte azt a karácsonyt, később pedig a lánya emlékére Jane Holland Centernek nevezett el egy általa alapított oktatási intézményt Afrikában.

Világhírű fociklub elnöki posztját is betöltötte

A Brighton Rock című 1948-as filmjére készülve együtt edzett a Chelsea futballklub játékosaival, és kiváló kapcsolatot alakított ki a csapattal. Az általa rajongásig szeretett klubot anyagilag is támogatta, majd elnökként is vezette 1969 és 1982 között, később pedig örökös tiszteletbeli elnökké választották.

Száznál is több Picassója volt

Az 1950-es évektől kezdődően gyűjtötte a Pablo Picasso által készített kerámiákat, és a halálakor már 100-nál is több darabból állt a gyűjteménye. A kollekciója időnként nyilvános kiállításokon is megtekinthető.

Idősek otthonában hunyt el

2008-ban romlott meg súlyosan az egészsége, amikor szívritmusszabályozót ültettek be neki, és egy sztrókon is átesett. Élete utolsó éveiben már csak kerekesszékkel tudott közlekedni, 2013-ban pedig beköltözött egy idősek otthonába a felesége mellé. Itt érte a halál 2014. augusztus 23-án, öt nappal a 91. születésnapja előtt.