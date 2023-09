30 éve még nem volt Netflix, az emberek a televízióban nézték a különböző sorozatokat. Nem volt olyan nagy a választék, mint ma, de talán pont azért mindent megnéztünk, amit csak sugároztak. Neked melyik volt a kedvenced?

Knight Rider

A 90-es években mindannyian olyan autót akartunk, mint KITT, hisz nem elég, hogy elképesztően vagány fekete sportkocsi, de rendkívül intelligens és még beszélni is tud. Arról nem is beszélve, hogy tudását jó célokra használta, hisz gazdája, Michael Knight, akit David Hasselhoff játszott, egy modern hősként harcolt a sorozatban a bűnözés ellen.

Dallas

Péntekenként szinte az egész ország leült a televízió elé, hogy nyomon követhesse a Ewing és Barnes család kalandjait. Imádtuk Jockey Ewing ármánykodásait, gonosz mosolyát és Bobby Ewing jófiús imidzsét is. Lerágtuk a körmünket, amíg kiderült, hogy ki lőtte le Jockey-t és sokkot kaptunk, amikor Bobby meghalt, hogy aztán egy évad erejéig újra feltámadjon. Ez volt az a sorozat, amit kicsik és nagyok egyaránt megnéztek, igazi kötelező családi program volt a 90-es években.

Baywatch

Nincs az az ember, aki ne látná maga előtt, ahogy Pamela Anderson szőke haja lobog a szélben és telt mellei ringatóznak, ahogy piros fürdőruhájában fut a kaliforniai tengerparton, hogy megmentsen egy fuldokló fürdőzőt. Ez nem más, mint a Baywatch, ahol jóképű pasik és bomba csajok mentettek embereket a vízből, élükön David Hasselhoffal. Kicsit bugyuta, kicsit szexista, mégis imádtuk!

Esmeralda

Ki ne emlékezne a zöld szemű, ártatlan, de nehéz sorssal megáldott vak leányra, Esmeraldára, akinek egy ország szurkolt, hogy jöjjenek végre össze szerelmével, Jose Armandoval és a sorozatrajongók pénzt gyűjtöttek a szemműtétére, hogy végre lássa is, kibe szeretett bele. A sorozat végére a nézők megnyugodhattak, Esmeralda visszanyerte a látását és elnyerte a férfi szerelmét is.

Paula és Paulina

Nem csak az amerikai sorozatokat, hanem a brazil szappanoperákat is szerettük a 90-es években. Ezek közül az egyik a Paula és Paulina volt, az egymástól elszakított ikerpár története, melynek főszerepét a ma is népszerű Gabriela Spanic alakította. A gonosz Paula és a kedves, jólelkű Paulina története sokakat a képernyő elé szögezett, alig vártuk, hogy láthassuk a következő részt.

X-akták

Sokszor hangzik el, hogy az „igazság odaát van", de arra talán kevesen emlékeznek, hogy ez a szállóige az X-akták című sorozatból terjedt el. Mulder és Scully, a két FBI-ügynök paranormális jelenségeket vizsgáltak, ezekből pedig szerencsére akadt bőven. A sorozat annyira népszerű volt, hogy a mai napig elhangzik az „X-aktás ügy" kifejezés, ha valamire nem találjuk a magyarázatot.

Rém rendes család

A 90-es években nem csak szappanoperákat és sci-fit néztünk, imádtuk a szitkomokat is, melyeknek kiemelkedő képviselője a Rém rendes család. A nem túl sikeres, átlagos életet élő cipőbolti eladó, Al Bundy lusta feleségével, Peggyvel, és két gyermekével, az üresfejű, de csinos Kellyvel és a kanos, de lúzer Buddal egy kultikus sorozatot teremtett, melyen minden alkalommal halálra nevettük magunkat.

Vészhelyzet

Pénteken Dallas, kedden Vészhelyzet volt a program a 90-es években. Az amerikai sorozat helyszíne egy chicagói megyei kórház sürgősségi osztálya volt, itt mentett életeket Noah Wyle, illetve ebben a sorozatban tűnt fel még ismeretlen színészként George Clooney is, amiért örökké hálásak leszünk a rendezőnek.

Jóbarátok

Ha a 90-es évek legnépszerűbb sorozatairól írunk, a Jóbarátok semmiképpen sem maradhat ki a listából. A hat new york-i jóbarát, Ross, Rachel, Monica, Joey, Chandler és Phoebe hétköznapjai a mi hétköznapjaink részévé is váltak, együtt sírtunk és nevettük velük, végigkísérhettük, hogyan csetlenek-botlanak a párkapcsolat és a karrier világában. Itt indult el Jennifer Aniston karrierje is, aki azóta ünnepelt színésznő lett.

Szomszédok

Természetesen nem csak a külföldi szériák hódítottak hazánkban, a Szomszédok az egyik legnézettebb magyar sorozat volt a 80-as évek második felében és a 90-es években. A kultikus történet a gazdagréti lakótelep egyik panelházában élő hétköznapi emberek életét mesélte el. A Takács, a Mágenheim és a Vágási család történetét 13 éven keresztül követhettük nyomon, így a színészek szinte családtaggá váltak.