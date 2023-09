Elhunyt a 70 éves testépítő világbajnok Lisa Lyon. Ő volt az első női testépítő, aki a Playboynak modellt állt. Úgy tudni, Marvel egyik karakterét is ő ihlette.

Lisa Lyon évek óta küzdött gyomorrákkal, az elmúlt héten viszont rosszabbodott az állapota, és pénteken egy San Fernando-i hospice otthonban belehalt a betegségbe. Rajongói a közösségi oldalakon is gyászolják.

Imádkozunk családjáért és rajongóiért. Lisa Lyon 70 évesen elvesztette a gyomorrák elleni küzdelmét. Nyugodjon békében" – idézi a Daily Star. Van, aki arra kéri a fitneszterembe járó nőket, hogy álljanak meg egy pillanatra és adózzanak tisztelettel Lisa előtt.

Lyonnak nagy szerepe volt abban, hogy a női testépítést is elismerje a világ, amikor 1979-ben megnyerte a Testépítők Nemzetközi Szövetségének első alkalommal megrendezett női testépítő világbajnokságát. Később kiadott egy könyvet, amelyben megosztotta fitneszprogramját, hogy inspiráljon másokat, majd Playboynak pózolt. Ezt követően az 1980-as években három filmben is szerepelt, állítólag ő ihlette a Marvel Comics karakterét, Elektrát is. 2000-ben bekerült a Nemzetközi Fitnesz és Testépítés Hírességek Csarnokába.