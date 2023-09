Focizás közben vakult meg, ügyvédként is dolgozott, világrekordot tart a lemezeivel, és újabban a gyerekeivel énekel együtt. 65. születésnapját ünnepli a csodás hangú Andrea Bocelli, akinek életéről és karrierjéről gyűjtöttünk össze néhány érdekességet.

Személyes okból ellenzi az abortuszt

Amikor az édesanyja terhes volt vele, az orvosok az egészségügyi kockázatok miatt azt javasolták, hogy vetesse el a magzatot. Az édesanyja úgy döntött, hogy megtartja őt, ezek után pedig nem csoda, hogy Andrea Bocelli az abortusz intézményének ellenzője.

Borospincék mellett nőtt fel

Egy Pisa melletti kis faluban nőtt fel, a családja mezőgazdasági gépek forgalmazásával és borászkodással foglalkozott. Az édesanyja és az öccse máig ott él, utóbbi vitte tovább a családi vállalkozást az édesapjuk halála után.

Focizás közben vakult meg

Örökletes zöldhályoggal született, így a látása csecsemőkorától nagyon gyenge volt. 12 évesen viszont végleg megvakult, amikor focizás közben fejbe találták, agyvérzést szenvedett, és műtétekkel sem tudták megmenteni a látását.

Ügyvédként is dolgozott

Elvégezte a pisai egyetem jogi karát, sőt kirendelt védőügyvédként is dolgozott egy éven át. Noha gyerekkora óta imádta a zenét, és rendszeresen énekelt is, ekkoriban ez még csak hobbit jelentett számára.

34 évesen kezdődött a karrierje

Bárokban lépett fel énekesként és zongoristaként, amikor felfedezte őt egy ügynök, aki rögtön lemezszerződést kínált a számára. Amikor pedig meghallotta Bocelli felvételeit, maga Luciano Pavarotti ajálotta őt saját maga helyett az olasz popsztár Zuccherónak, aki egy operaénekest keresett egy duetthez. Az így megszülető Miserere című dal egy csapásra világhírűvé tette Bocellit.

Imád másokkal együtt énekelni

Noha sokan mondták a hangjára azt, hogy páratlan és a világ legszebbje, ő szívesen hallgatja azt másoké mellett. Híres arról, hogy szívesen énekel duettet, akár popzenészekkel is. A Céline Dionnal közös The Prayert Oscar-díjra is jelölték, a Con Te Partiro című dalát pedig számos különböző nemzetiségű előadóval, különböző nyelveken előadta már Bocelli.

Világrekordot tart a lemezeivel

A Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült azzal, hogy az amerikai toplista klasszikus zene kategóriájában az ő lemezei álltak az első, második és harmadik helyen is. Több mint 75 millió albumot adtak el a zenéjével világszerte, a Sacred Arias című lemeze pedig minden idők legsikeresebbje a klasszikus zene műfajában.

15 év után hagyta el a feleségét egy másik nőért

1987-ben, tehát még bőven a híressé válása előtt ismerkedett meg Enrica Cenzattival, aki aztán a felesége és két gyermekének anyja is lett. 2002-ben hagyta el őt az új szerelme, Veronica Berti kedvéért, aki azóta a menedzsere, és 2014 óta a második felesége is, egy közös gyermekkel.

A gyerekeivel is hallhatod közösen zenélni

Bocelli legutóbbi albuma egy igazi családi vállalkozás: a 2022 október 21-én megjelent A Family Christmas című lemezen Matteo fiával és Virginia lányával énekel közösen karácsonyi dalokat.