Karibi vér is folyik az ereiben

1943. szeptember 23-án Madridban született egy háztartásbeli anya és egy neves nőgyógyász apa gyermekeként. Anyai ágon zsidó felmenőkkel is rendelkezik, az egyik nagymamája pedig Puerto Ricóról származott.

A Real Madridban védett

Profi futballistának készült, a Real Madrid szerződtetett kapusa is volt. A híres klub másodosztályban szereplő fiókcsapatában rendszeresen védett, miközben egyetemre járt.

Egy szörnyű baleset vezette el a zenéhez

20 éves korában egy autóbalesetben olyan súlyosan megsérült, hogy két éven át nem tudott lábra állni, és maradandóan károsodtak a lábai. A focikarrierjének ez végleg véget vetett, minden mozgást újra kellett tanulnia. A kórházban lábadozás közben egy nővértől kapott kölcsön egy gitárt, és ennek révén fedezte fel a zenei tehetségét.

35 évvel később fejezte be az egyetemet

A balesete, majd a beinduló énekesi karrierje miatt félbehagyta az Universidad CEU San Pablo egyetemen végzett jogi tanulmányait. Ezt az édesapja nagyon rossz néven vette, és később is gyakran felemlegette. Így aztán Iglesias három és fél évtizeddel később, már világhírű énekesként az édesapja kedvéért letette a hátramaradt vizsgáit, és jogi diplomát szerzett.

Ő a legtöbb nyelven éneklő világsztár

Természetesen spanyolul, az anyanyelvén kezdett el dalokat kiadni, de a nyelvérzékét és a nemzetközi duettek lehetőségét kiadva rövidesen már franciául és olaszul is énekelt. 1979-ben Amerikába költözött és leszerződött egy nagy lemezkiadóval, ezután már angol és német nyelvű dalokkal is előállt. Egy 1981-es albumát már eleve öt különböző nyelven adták ki, később pedig filippínó és indonéz nyelveken is vett fel dalokat. A nyelvek terén végül 14-ig jutott, ennek pedig még csak a közelében sem járt soha semmilyen másik sztárénekes.

Számos rekordot tart

Ő minden idők legsikeresebb spanyol előadója, de a latin zenében utazók közül sem adott el nála több lemezt senki. A karrierje során több mint 5 ezer koncertet adott 5 kontinensen több mint 60 millió ember előtt szerepelve.

Nem csak beceneve „A latin szerető"

A dalai a legtöbbször a szerelemről és a szenvedélyről szólnak, az imidzse és a közkeletű beceneve is a „latin szerető", ennek pedig a magánélete is megfeleltethető. Összesen nyolc gyereke született, és egy kilencedik esetben hiába szóltak a DNS-vizsgálat eredményei Iglesiai apasága mellett, a bíróság ejtette a keresetet, mivel illegális módon szereztek hozzá mintát.

A külföldi nőket szereti

1971-ben vette feleségül a Fülöp-szigeteki tévésztár Isabel Preyslert, akitől három gyermeke született, köztük a szintén világhírű énekessé váló Enrique Iglesias-szal. A házasság 1979-ben ért véget. Miranda Rijnsburger holland modellel 1990-ben szerettek egymásba, és azóta is együtt vannak öt közös gyerek mellett, noha házasságot csak 20 év együttélés utám, 2010-ben kötöttek.

Dominikán tölti az ideje jelentős részét

Spanyolország és Amerika mellett az utóbbi években az ideje nagy részét a Dominikai Köztársaságban tölti, ahol befektetőként is próbálkozik a helyi turizmus felvirágoztatásán. Az országgal ápolt bensőséges kapcsolata révén megkapta a dominikai állampolgárságot is.

80 felett sem tervez nyugdíjba menni

A mai napig koncertezik, és nem is tervezi abbahagyni, amíg színpadra bír állni. Az egészsége megőrzése érdekében minden nap egy órát sétál, egy órát edz, és szinte minden nap úszik.