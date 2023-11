VIII. Henrik feleségei közül egyetlen személy emelkedik ki, nem más, mint Parr Katalin. Ő nemcsak azért különleges, mert túlélte a királyt, aki előtte szinte minden feleségét eltávolította az útjából, hanem azért is, mert kivette a részét az uralkodásból is.

Nagy bátorság kellett ahhoz, hogy valaki VIII. Henrik 6. felesége legyen. Mint tudjuk, az uralkodó házasságai tényleg addig tartottak, „amíg a halál el nem választ". Csakhogy a feleségeinek egy része nem éppen ágyban, párnák közt, végelgyengülésben haltak meg. Néhányan közülük elvesztették a fejüket, nem képletesen. Parr Katalint azonban nem rémisztette meg VIII. Henrik híre, aki így vagy úgy, de szinte az összes felségétől megszabadult, aki nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Parr Katalin azonban más volt, mint az elődei.

1. VIII. Henrik és Aragóniai Katalin



Aragóniai Katalin előbb VIII. Henrik bátyjának volt a felesége, de házasságuk nem tartott sokáig, Artúr ugyanis egy betegség miatt meghalt. A spanyol kapcsolatok megőrzése miatt VIII. Henrik vette el a megözvegyült Katalint, erre azonban 7 évet kellett várni, ugyanis bátyja halálakor Henrik csak 10 éves volt, végül 1509. június 11-én házasodhattak össze. Arra hivatkozva köthették össze az életüket, hogy Aragóniai Katalin nem hálta el korábbi házasságát. Később azonban éppen a korábbi frigye szolgált kiútként Henriknek ebből a kapcsolatból. Azt állítva indította el az érvénytelenítést, hogy Aragóniai Katalin nem szüzen ment hozzá. A házasságát VIII. Henrik végül önhatalmúlag oldotta fel.

2. VIII. Henrik és Boleyn Anna

Az uralkodó komoly érzelmeket táplált Boleyn Anna iránt, de csak addig, amíg világossá nem vált, ő sem fog neki fiú utódokat szülni. Annát hűtlenséggel, vérfertőzéssel és felségárulással vádolták, a Towerbe zárták. Ugyan nem voltak meggyőzőek a bizonyítékok ellene, mégis bűnösnek találták. Kivégzéséhez a franciaországi Saint-Omerből hívatták el a legjobb hóhért.

3. VIII. Henrik és Jane Seymour

Az uralkodó nem várt sokat az újabb házassággal, egy nappal Boleyn Anna halála után már feleségül is vette a korábbi udvarhölgyet, aki végre fiú utódnak adott életet. Sajnos azonban az új feleség a szülés után 12 nappal gyermekágyi lázban meghalt.

4. VIII. Henrik és Klevei Anna

VIII. Henriket sürgették, hogy kössön újabb házasságot és bár több lehetséges feleség is szóba került, végül Klevei Annát vette el, de rögtön meg is bánta. Nem találta vonzónak, ezért a megkötött frigyet gyorsan érvénytelenítették is arra hivatkozva, hogy nem hálták el a házasságot.

5. VIII. Henrik és Howard Katalin

Henrik Boleyn Anna rokonát választotta ötödik feleségének, de ez a kapcsolat sem volt boldog. Hiába remélte az uralkodó, hogy Katalin fiút szült neki, sajnos erre nem került sor. Hamar kiderült, hogy felesége szeretőt tart, ezért mindkettejüket lefejeztette.

6. VIII. Henrik és Parr Katalin

Az 1512-ben született Parr Katalin egész életében arra készült, hogy feleség legyen. Kiváló oktatásban részesült, 31 éves korára pedig már kétszeres özvegy volt. Első férje, Sir Edward Burgh négyéves házasságuk után 1533-ban halt meg. John Neville, Katalin második férje 19 évvel volt idősebb nála, és 1543-ban távozott az élők sorából.

Ezután az özvegy VIII. Henrik Aragóniai Katalintól született lányának, Máriának az udvarában szolgált. Itt találkozott élete szerelmével: Thomas Seymourral, aki VIII. Henrik harmadik feleségének a testvére volt. Szerelmük azonban nem teljesedhetett ki, ugyanis az uralkodó kiszemelte magának az érett özvegyet.

Katalin feláldozta a szerelmet a kötelességért, így végül hozzáment VIII. Henrikhez, de nem lett tipikus feleség.

Katalin kihasználta a lehetőségeit, 1544-ben pedig régensként még uralkodott is férje helyett, míg Henrik utolsó, sikertelen francia hadjáratán volt. Mivel több tanácsadó is szimpatizált vele, úgy irányította az országot, ahogy akarta. Nem ez volt azonban az egyetlen eredménye, azon fáradozott, hogy VIII. Henrik családját egyesítse.Ő maga szeretetteljes kapcsolatokat alakított ki minden mostohagyermekével és elérte, hogy Henrik visszaállítsa az örökösödési rendet: mindkét lánya trónvárományos lett, de kizárólag Eduárd herceg után. Ténykedéseinek köszönheti az újkori Anglia az egyik legnagyobb uralkodóját, I. Erzsébet ugyanis tengeri és kereskedelmi nagyhatalommá tette később az országot.

Katalinnak és Henriknek már nem született közös gyerekük, a rossz nyelvek szerint az uralkodó nem is romantikus kapcsolatot keresett, hanem valakit, aki ápolja őt.A király egészségi állapota uralkodásának vége felé már nagyon megromlott, egyes források szerint köszvény gyötörte, más források szerint pedig szifilisz. 1547. január 28-án, 55 éves korában hunyt el.

Parr Katalin ezek után visszatérhetett igazi szerelméhez, Thomas Seymourhoz. Tőle született az egyetlen gyereke, Mary Seymour 1548. augusztus 30-án, az anya hat nappal később, szeptember 5-én meghalt gyermekágyi lázban.