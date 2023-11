Egy lelkész nevelte fel

A kaliforniai San Diegóban született 1983. november 19-én, de az Indiana állambeli Mishawaka városában nőtt fel. A szülei válása után az édesanyja újra férjhez ment egy baptista lelkipásztorhoz, így ő nevelte Adam Drivert, aki még a templomi kórusban is énekelt gyerekként.

Két évet húzott le a tengerészgyalogságnál

A 2001. szeptember 11-i terrortámadások után jelentkezett az amerikai hadseregbe, és végigcsinálta a hírhedt tengerészgyalogos kiképzést. Két évet szolgált a seregben, és végül egy biciklibaleset révén bekövetkező szegycsonttörés miatt szerelték le.

Porszívóügynökként dolgozott

A híres New York-i Juilliard színiakadémián végezte a tanulmányait, majd pályakezdő színészként számos furcsa munkából próbált megélni a művészi próbálkozások mellett. Így dolgozott többet között porszívót áruló házalóügynökként, telemarketingesként, pincérként, pohárszedőként és építkezéseken is.

Megvetette a tévét, mégis csajos sorozatban futott be

A befutását a Csajok című generációs kultsorozat hozta el, amiben a főszereplő, és egyben a szériát kitaláló-megíró Lena Dunham fura szerelmét játszotta el. Pedig elsőre Driver el sem akarta vállalni a szerepet, mert akkoriban úgy gondolta, hogy a televízió maga a gonosz, és minden igazi művészet ellensége.

Egy válásnak köszönheti a legnagyobb sikerét

Igazi világsztár azután lett belőle, hogy eljátszotta Han Solo és Leia hercegnő fiát, Kylo Rent az új Star Wars-filmekben. Szakmai tekintetben a Csuklyások: BlacKKKlansman mellékszerepe jelentette az első csúcsot számára, amiért Oscarra jelölték 2019-ben. Egy évvel később pedig még rangosabb kategóriában, a legjobb férfi főszereplők között jutott Oscar-jelölésig a Házassági történet révén.

Gyűlöli látni magát

Sosem nézi vagy hallgatja vissza a saját szerepléseit, és ennek elkerüléséért mindent megtesz, amit csak tud. Sétált már ki interjúról azért, mert közben be akartak játszani egy klipet az egyik filmjéből, a díszbemutatókról pedig mindig kisurran, hogy a büfében várja meg a vetítés végét.

Éveken át titokban tartotta az apaságát

Még a színiakadémiás időkben ismerkedett össze Joanna Tuckerrel, aki azóta a párja, 2013 óta pedig a felesége is. A magánéletüket a nyilvánosság teljes kizárásával élik, az első gyerekük születéséről például csak két évvel később értesült a nagyvilág. New Yorkban található a családi otthonuk, ahova 2023-ban egy második gyerek is érkezett.

Nem szakadt el a katonaságtól

A katonamúlt továbbra is fontos a számára, alapítója és működtetője az Arts in the Armed Forces nevű civilszervezetnek, ami színházi előadásokat mutat be a szolgálatban lévők számára, valamint művészetterápiával segít a veteránokon és családtagjaikon.

Ezekkel a rendezőkkel szeretne dolgozni

Driver eddigi karrierjére is jellemző volt, hogy a nagy gázsit kínáló szuperprodukciók helyett szeret inkább egyedi hangú rendezők művészi értékű filmjeiben dolgozni. Nem meglepő hát, hogy a vágyálmai között olyan alkotókkal való együttműködések szerepelnek, mint Pedro Almodóvar, Paul Thomas Anderson, Michael Haneke, vagy Mike Leigh.

December láthatod Ferrarival száguldozni

Sőt, egy Ferrariban ülő Ferrariként, hiszen a december végén a hazai mozikba érkező filmben magát a híres autómárka megteremtőjét, Enzo Ferrarit alakítja. A rendező a legendás Michael Mann, aki a következő filmjébe is tervezi vinni magával Drivert: a kultikus bűnfilm Szemtől szembe folytatásában-előzményében Robert De Niro karakterének fiatalkori énjét alakítja majd.