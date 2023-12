Wonka (Wonka)

Hazai mozis premier: december 14.

Mindenki ismeri Willy Wonka alakját, aki Roald Dahl mesekönyveinek lapjairól lépett át a mozivászonra már több alkalommal is. Ebben az igazi karácsonyi családi moziélménynek ígérkező filmben most megismerhetjük a fiatalkorának kalandjait is Hollywood új csillaga, Timothée Chalamet segítségével, és persze arra is fény derül: hogyan született meg az a bizonyos híres-hírhedt csokigyár?

Valami madarak

Hazai mozis premier: december 14.

Ígéretes hazai filmet is ajánlhatunk ebben a hónapban: a tehetséges fiatal alkotók által készített Valami madarak a nagyszerű Szacsvay László és Kizlinger Lilla főszereplésével mesél fontos kérdésekről és egy különleges emberi kapcsolatról. Az idősek otthonába zárt öregúr és a büntetésből ott dolgozó lány valószínűtlen barátságát és közös lázadását mély empátiával és a humort sem nélkülözve mutatja be a film.

A győztes gól (Next Goal Wins)

Hazai mozis premier: december 21.

Valós történetből készült a mindig egyedien humoros és szívmelengető filmjeiről ismert Taika Waititi (A vademberek hajszája, Jojo nyuszi, Thor: Ragnarök) új vígjátéka. A rendező ráadásul hazatért ezzel a filmmel, ami Polinéziában játszódik, egészen konkrétan Amerikai Szamoán, ahol az ország fociválogatottja 2001-ben minden idők legsúlyosabb vereségét szenvedte el, és nevetség tárgyává lett. De érkezett egy holland edző (Michael Fassbender alakításában), és kialakult az amatőr sportolókból egy család, ami kitűzte a célt: legalább egy győztes gólt szerezni.

Ferrari (Ferrari)

Hazai mozis premier: december 28.

Nem a tűzpiros autókról szól a veterán rendezőlegenda Michael Mann (Miami Vice, Szemtől szemben) filmje, hanem az emberekről, akik az autókban ülnek, vagy épp tervezik azokat. Mint például Enzo Ferrari, akinek 1957 nyara igencsak sűrűn alakult: az azóta világhírűvé lett autómárkája a csőd szélén állt, a magánélete két család között romokban hevert, és egy olyan versenyt kellett megnyernie, amin kockára tette mások életét.

Maestro (Maestro)

Hazai streaming premier: december 29.

Bradley Cooper már jó ideje több, mint egy sármos filmsztár, és a kamera másik oldalán is egyre komolyabb életművet épít ki magának. A Csillag születikben bebizonyította, hogy rendezőként milyen kiváló érzékkel rendelkezik a szerelmi történetek és a zene vonatkozásában is, az új filmjében pedig épp ez a két dolog áll ismét a középpontban. A világhírű karmester, Leonard Bernstein életét filmre vivő alkotás két idősíkon játszódik, így nem csak arra ad lehetőséget Coopernek, hogy rendezőként megmutassa a hőse szerelmi életének alakulását, de arra is, hogy a főszerepben ő maga is látványos átalakulásokon eshessen át, nem titkoltan az Oscar-díj felé kacsingatva.