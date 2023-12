Az igazi neve Kamilla, beugróként kapta meg a legfontosabb szerepét, a férjeit is vegetáriánussá tette, és súlyos mentális problémákat is le kellett küzdenie. 70. születésnapját ünnepli a hollywoodi sztárszínésznő, Kim Basinger, akit egy nagy adag róla szóló érdekességgel köszöntünk.

Az igazi neve Kamilla

A Kim keresztnév az angolban a Kimberly becézéséből alakult ki, de Kim Basinger esetében nem erről van szó. Az ő hivatalos születési neve Kimila Ann Basinger, amiből a Kimila nem más, mint a Kamilla név egy nagyon ritka formája.

A félénksége miatt kezdett táncolni

Egy dzsesszzenész apa és egy táncos anya gyermekeként született a Georgia állambeli Athens városában. Ő maga is kislány korától kezdve balettozott, de ez nem annyira az anyai minta miatt történt, mint inkább azért, hogy valahogy megoldást találjanak a vészes félénkségére, ami abban is megakadályozta, hogy felelni tudjon órán, vagy felolvasni mások előtt.

Modellként kezdte a karrierjét

16 évesen benevezett a városi szépségversenyre, amit nem csak megnyert, de utána az állami megmérettetésen is sikert aratott. Az országos fordulót már New Yorkban tartották, ahol egy modellügynökség le is csapott rá, és az 1970-es évek elejére már magazincímlapok és reklámfotók százain domborított.

Álnéven énekelt klubokban

Kimondottan jó énekhangja van, amit néhány filmjében is megmutatott (sőt egy saját albumot is felvett Prince produceri felügyelete mellett, amit aztán sosem adtak ki). Az 1970-es években pedig ismert modellként és kezdő színésznőként hobbiból kis New York-i klubokban lépett fel Chelsea álnéven.

Beugróként kapta meg a legfontosabb szerepét

30 éves kora után kezdett el rendszeresen mozifilmekben szerepelni, és szexszimbólummá vált az 1980-as években olyan filmeknek köszönhetően, mint a Soha ne mondd, hogy soha című Bond-mozi, a 9 és ½ hét, vagy a Marslakó a mostohám. Igazi A-kategóriás hollywoodi sztárrá a Batman – A denevérember tette 1989-ben, pedig csak utolsó pillanatos beugróként kapta meg a női főszerepet Sean Young lovasbalesete miatt.

A férjeit is vegetáriánussá tette

Az állatok jogainak harcos védelmezője, a PETA nevű híres állatvédő szervezet több kampányában is vállalt szerepet. Természetesen az állatok elfogyasztása is távol áll tőle, és azt sem tudja elképzelni, hogy olyasvalakivel kösse össze az életét, aki ebben nem partnere. Így aztán a férjei is mind vegetáriánusok voltak, vagy lettek mellette.

Szereti a fodrászokat

A három hosszú kapcsolatából kettő is olyan férfival köttetett, aki korábban a fodrászaként is dolgozott. Ilyen volt az első férje, Ron Snyder is, akivel 1980 és 1989 között éltek együtt, valamint a mostani párja, Mitchell Stone is, akivel 2014 óta alkotnak egy párt. A harmadik hosszú kapcsolata egy házasság volt Alec Baldwin oldalán, akivel az 1990-es évek hollywoodi álompárját alkották, és akitől az egyetlen gyereke született.

Speciális Oscar-rekordot tart

A Szigorúan bizalmas című 1997-es bűnügyi filmben nyújtott alakításáért nyerte el a legrangosabb filmes díjat, ezzel pedig ő lett az első Bond-lány, aki Oscart nyert. De ő lett az első (és mindmáig egyetlen) olyan Oscar-díjas is, aki levetkőzött a Playboy magazin számára.

Súlyos mentális problémákat kellett leküzdenie

A gyerekkori félénksége felnőttkorára sem múlt el, nem szereti a társas eseményeket, a saját filmjei díszbemutatóit is gyakran kihagyja, és sokszor utasította el a lehetőséget, hogy az Oscar-gálán díjat adjon át. De voltak időszakok, amikor ennél sokkal súlyosabb tünetekkel is meg kellett küzdenie: pánikrohamokat élt át vásárlás közben, az elhatalmasodó agorafóbiája miatt pedig akár hónapokon át ki sem lépett a házából, míg aztán terápiával sikerült úrrá lennie a nehézségeken.

Könnyen lehet, hogy nem látjuk már színészkedni

Lassan hat éve nem szerepelt a kamerák előtt, A szabadság ötven árnyalatában látható röpke felbukkanása óta. Az eltelt időben két szinkronszerepet vállalt mindössze, és ugyan hivatalosan nem jelentette be a visszavonulását, de nem tudni egyetlen olyan projektről sem, amiben szerepelne a jövőben.